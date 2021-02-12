Грузооборот портов Мурманска за январь 2021 года снизился на 12,3%

Грузооборот морских портов России за январь 2021 года составил 63,5 млн тонн, что на 7,6% ниже соответствующего показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских портов России, объём перевалки сухогрузов составил 30,2 млн тонн (+5,2%), в том числе: угля – 14,2 млн тонн (+6,3%), грузов в контейнерах – 4,5 млн тонн (-2,5%), зерна – 3,8 млн тонн (+38,0%), минеральных удобрений – 1,3 млн тонн (-0,2%), руда – 0,8 млн тонн (-12,7%), чёрные металлы – 2,4 млн тонн (+3,8%).

Объём перевалки наливных грузов составил 33,3 млн тонн (-16,7%), в том числе сырой нефти – 18,1 млн тонн (-22,3%), нефтепродуктов – 11,8 млн тонн (-11,0%), сжиженного газа – 3,0 млн тонн (-0,2%), пищевые грузы – 0,3 млн тонн (-11,1%).

Экспортных грузов перегружено 51,0 млн тонн (-5,9%), импортных грузов – 2,8 млн тонн (-3,0%), транзитных – 4,4 млн тонн (-24,7%), каботажных – 5,4 млн тонн (-8,3%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 7,6 млн тонн (-12,2%), из них объём перевалки сухих грузов составил 2,0 млн тонн (-17,8%), наливных грузов - 5,6 млн тонн (-10,1%). Грузооборот портов Мурманска составил 4,5 млн тонн (-12,3%), Сабетта – 2,4 млн тонн (-3,3%) и Архангельска – 0,3 млн тонн (+6,4%).