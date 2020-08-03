Грузооборот транспортных предприятий Мурманской области в июне начал расти

В Мурманской области объём грузов, перевезённых автомобильным транспортом организаций, занимающихся грузовыми автоперевозками, в январе–июне 2020 года составил 484,2 тысячи тонн, или 87,2% к соответствующему периоду 2019 года, в июне этого года – 93,8 тысячи тонн или 104,7%.

Как сообщает Мурманскстат, грузооборот предприятий нашего региона в первом полугодии текущего года составил 37,6 млн тонно-километров или 87,4% к соответствующему периоду 2019 года, в июне 2020 года – 6,8 млн тонно-километров или 106,4%.