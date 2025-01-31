Грузоотправителям Нижнего Новгорода представили логистические возможности Мурманской области

В Нижнем Новгороде стартовала бизнес-миссия Корпорации развития Мурманской области, посвящённая обмену опытом в области инвестиционной деятельности. В рамках бизнес-миссии состоялась встреча с компаниями Нижнего Новгорода, посвящённая развитию грузоперевозок по трассам Севморпути.

В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и Мурманского морского торгового порта.

В связи с развитием Севморпути сегодня расширение грузовой базы порта Мурманск становится одной из ключевых задач экономического развития Мурманской области. Она включена в стратегический план «На Севере – жить». Нижний Новогород, как промышленно развитый регион, заинтересован в поиске новых решений по выходу на международные рынки. Работа по налаживанию сотрудничества с нижегородскими компаниями ведётся совместно с Корпорацией развития Нижегородской области.

«Мурманская область обладает уникальным предложением – прямым выходом в Мировой океан, минуя международные проливы. И благодаря сотрудничеству с Корпорацией развития Нижегородской области команда правительства Мурманской области начала диалог. По результатам поездки мы видим, что интерес к перевозкам по Северному морскому пути есть, взяли прикладные вопросы в дальнейшую проработку», – сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Мурманская область обладает всей необходимой инфраструктурой для перевалки практически любого вида грузов. Мурманский морской торговый порт – универсальный порт с круглогодичной навигацией общей мощностью 24 млн тонн в год.

«Мы обрабатываем навалочные и генеральные грузы, отправляемые в том числе по Северному морскому пути. В прошлом году обработали три большегрузных судна класса «Кейпсайз» и один «Панамакс», общей грузоподъёмностью 500 тысяч тонн. Для увеличения объёмов необходимо, с нашей точки зрения, стимулировать грузопоток в направлении Мурманска, а также работать над увеличением периода навигации. В прошлом году мы обрабатывали суда с июля по ноябрь», – сказал коммерческий директор Мурманского морского торгового порта Владислав Яковчук.

Кроме того, в рамках бизнес-миссии представители Корпорации развития Нижегородской области презентовали делегации Мурманской области практики по работе с инвесторами в регионе. В частности, делегация ознакомилась с работой по созданию промышленно-производственных корпусов на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске, инвестиционными профилями муниципалитетов и институтом территориальных управляющих Корпорации, работающих во всех округах Нижегородской области.

«С Корпорацией развития Мурманской области у нас уже налажено тесное сотрудничество, имеющее высокий потенциал в области логистики и промышленности. Планируем и дальше налаживать контакты для обмена лучшими практиками», – сказал заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин.

Напомним, в октябре 2024 года агентства развития Нижегородской и Мурманской областей подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее обмен информацией и взаимное консультирование по актуальным вопросам, а также проведение совместных мероприятий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/