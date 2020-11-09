Мурманская область. Арктика (16+)09.11.20 10:30
Грузоперевозки по Северному морскому пути за 10 месяцев выросли на 2,9%
По трассам Северного морского пути за январь-октябрь 2020 года перевезено 26,53 млн тонн грузов, что на 2,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Федеральное агентство морского и речного флота (Росморречфлот) в «Instagram» со ссылкой на данные Администрации Северного морского пути.
Транзитные перевозки составили - 1,28 млн тонн (+ 83% к объёму 10 месяцев прошлого года), превысив рекорд 2012 года.
За отчётный период выдано 974 разрешения на плавание в акватории СМП (+26,5% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе 153 - судам под иностранным флагом (на 56% больше, чем за этот период в 2019 году).
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Последние комментарии
Маиина
07.11.20 13:02
Добрый день! Ищу захоронение деда Красильникова Ф.Х. (Красилвунков Ф. Х. - Может быть на мемориале). Вероятно, захоронен тут.
Д.О. Вернер
07.11.20 01:04
Какие это курсанты, если они дневальными не стоят, снег не убирают, на камбузе не работают, на хозработы не выделяются?... Кратко - бакалавры по судовождению...
Сергей
03.11.20 08:01
ЧУШЬ ПОЛНАЯ! ВСЕ УЙДЕТ ИЗ РЕГИОНА В МОСКВУ. ЗДЕСЬ ВСЕ РАБОТАЕТ НА СТОЛИЦУ НАШЕЙ РОДИНЫ. КАК НЕ ЕЛИ ТАК И НЕ ПОКУШАЕМ. А ИМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! РАЗГОВОРОВ МНОГО А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!!
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