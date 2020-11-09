Грузоперевозки по Северному морскому пути за 10 месяцев выросли на 2,9%

По трассам Северного морского пути за январь-октябрь 2020 года перевезено 26,53 млн тонн грузов, что на 2,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Федеральное агентство морского и речного флота (Росморречфлот) в «Instagram» со ссылкой на данные Администрации Северного морского пути.

Транзитные перевозки составили - 1,28 млн тонн (+ 83% к объёму 10 месяцев прошлого года), превысив рекорд 2012 года.

За отчётный период выдано 974 разрешения на плавание в акватории СМП (+26,5% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе 153 - судам под иностранным флагом (на 56% больше, чем за этот период в 2019 году).