Грузоперевозки по Севморпути с начала года выросли на 4,5%

Объём грузоперевозок по Северному морскому пути с 1 января по 14 октября 2021 года составили 25 млн 660 тысяч тонн, что более чем на 4,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба «Росморречфлота» со ссылкой на данные ФГБУ «Администрация Северного морского пути». При этом объём транзитных перевозок по СМП за этот период вырос почти в 1,8 раза - с 849 тысяч тонн до 1 млн 506 тысяч тонн.

Впервые с начала года вывоз СПГ и газоконденсата из крупнейшего на севере экспортного терминала в порту Сабетта превзошёл показатели аналогичного периода 2020 года, составив 15 млн 537 тысяч тонн (в 2020 году – 15 млн 184 тысячи тонн).

С начала года было выдано 1120 разрешений на плавание в акватории СМП, что почти на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года (944 разрешений). 150 разрешений выдано судам под иностранным флагом (на 2 ед. меньше, чем за такой же период 2020 года).

В акватории Севморпути продолжаются процессы ледообразования, помимо приполюсных районов молодые льды начали образовываться внутри и вокруг ледяных массивов архипелага Северная Земля, проливов Вилькицкого, Лонга, на подходах к ним, а также вдоль континентального побережья Восточно-Сибирского и Чукотского морей. У мыса Желания, в проливе Вилькицкого и на подходах к нему существует айсберговая угроза, однако ледокольный флот в акватории СМП пока к работе не приступил.