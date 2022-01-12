Грузоперевозки по Севморпути в 2021 году составили 34,85 млн тонн

Объём грузоперевозок по Северному морскому пути за январь-декабрь 2021 года составил 34,85 млн тонн. Показатель 2020 года превышен на 2 млн тонн.

«Подведены окончательные итоги по объёму грузоперевозок в акватории Северного морского пути в 2021 году. Он составил 34,85 млн тонн», – отметил заместитель директора дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.

Как сообщает пресс-служба Госкорпорации «Росатом», это почти на 2 млн тонн больше, чем в 2020 году, когда было перевезено 32,97 млн тонн.

Данные подтверждены ФГБУ «Администрация СМП», подведомственным Росморречфлоту Минтранса России.

Как сообщалось ранее, в соответствии с паспортом федерального проекта «Развитие Северного морского пути» до конца 2021 года необходимо было достигнуть целевой показатель 32 млн тонн.