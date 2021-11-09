Грузоперевозки по Севморпути за 10 месяцев 2021 года выросли на 4,8%

Объём грузоперевозок по Северному морскому пути за январь-октябрь 2021 года составил 28 млн 208 тысяч тонн, что на 4,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на данные ФГБУ «Администрация Северного морского пути», объём транзитных перевозок по СМП за отчётный период вырос почти на 66% - до 2 млн 125 тысяч тонн.

Рост объёмов вывоза СПГ и газоконденсата продолжился из порта Сабетта, которые превзошли показатели аналогичного периода 2020 года почти на 1,9%, составив 16 млн 727 тысяч тонн.

Также росла общая интенсивность судоходства на Севморпути. С января по октябрь Администрацией СМП выдано 1155 разрешений на плавание в акватории Севморпути, что более чем на 18% превышает количество разрешений, выданных за аналогичный период прошлого года (974).

В настоящее время вся акватория Севморпути, за исключением юго-западной части Карского моря и центральной части Чукотского моря, покрыта молодыми льдами. У мыса Желания, в проливе Вилькицкого и на подходах к нему сохраняется айсберговая угроза.

Ледокольное обеспечение в акватории СМП осуществляли атомные ледоколы «Вайгач» и «Таймыр».