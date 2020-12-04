Грузоперевозки по Севморпути за 11 месяцев выросли на 4,2%

По трассам Северного морского пути за январь-ноябрь 2020 года перевезено 29,2 млн тонн грузов, что на 4,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Федеральное агентство морского и речного флота (Росморречфлот) в «Instagram» со ссылкой на данные Администрации Северного морского пути.

Транзитные перевозки составили 1,28 млн тонн (+ 83,7% к объёму 11 месяцев прошлого года).

За отчётный период выдано 1002 разрешения на плавание в акватории СМП (+26,8% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе 156 - судам под иностранным флагом (на 54,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года).

Ледокольные проводки судов в акватории СМП выполняли атомные ледоколы «Арктика» и «Вайгач». Ледокольное обеспечение в порту Дудинка и на реке Енисей осуществлял ледокол «Дудинка», в порту Сабетта – ледоколы «Обь» и «Диксон».