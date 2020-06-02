Грузоперевозки по Севморпути за 5 месяцев с начала года выросли на 2,95%

Объём перевозок по Северному морскому пути (СМП) за январь-май 2020 года составил более 12 млн тонн, что на 2,95% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного флота в официальном аккаунте «Instagram» со ссылкой на данные Администрации Северного морского пути.

Акватория Севморпути остаётся покрытой сплочёнными однолетними льдами. Началось очищение ото льда акватории Карского моря. При входе в Обскую губу - сплочённые льды, в северной части губы вдоль берегов сохраняется припай.

Как сообщалось ранее, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков на пленарном заседании IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в декабре 2019 года заявил, что грузоперевозки по Северному морскому пути будут расти за счет активного освоения минерально-сырьевых центров.

Так, к 2030 году объём грузоперевозок может увеличиться до 120 млн тонн, а к 2035 году - до 160 млн тонн.