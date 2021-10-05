Грузоперевозки по Севморпути за 9 месяцев 2021 года выросли на 3,5%

Перевозки грузов по Северному морскому пути за январь-сентябрь 2021 года составили 24,22 млн тонн, что на 3,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает в сети «Instagram» компания «Росморречфлот». А транзитные перевозки показали более чем двукратный рост в сравнении с прошлым годом и составили 1,37 млн тонн.

СПГ и газоконденсат составляют 60% от общего количества перевезенных грузов.

Как сообщила Администрация Северного морского пути, в приполюсных районах акватории СМП, с появлением начальных и молодых видов льда, начались ежегодные процессы лёдообразования. Ледяные массивы сохранились вокруг архипелага Северная Земля, в проливах Бориса Вилькицкого и Лонга, а также на подходах к ним.

Остальные рекомендованные пути СМП свободны ото льдов.

У мыса Желания, в проливе Вилькицкого и на подходах к нему существует айсберговая угроза.

Ледокольный флот в акватории Северного морского пути в сентябре не работал.

За отчётный период выдано 1052 разрешения на плавание в акватории СМП, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе 144 – судам под иностранным флагом (на 2 ед. меньше, чем в 2020 году).

Как сообщалось ранее, глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе Восточного экономического форума отметил, что суммарный объём грузоперевозок по большому Севморпути (от Мурманска до Владивостока) после 2035 года достигнет 250 млн тонн в год.

В свою очередь, специальный представитель по вопросам развития Арктики «Росатома», заместитель председателя государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщил, что в 2030 году объём грузоперевозок по большому Севморпути составит 150 млн тонн в год, в том числе 30 млн тонн - транзит. При этом является важным обеспечение круглогодичной навигации.