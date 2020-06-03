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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.20 21:00

Грузопоток МТУ может увеличиться до 100 млн тонн – Андрей Чибис

Важное решение для экономики региона сегодня озвучил губернатор Андрей Чибис - перевалка грузов через Мурманский транспортный узел может возрасти до 100 миллионов тонн в год. Ранее в планах стояла цифра – 28 миллионов тонн.

Совещание, посвященное развитию транспортной инфраструктуры региона, состоялось после рабочей поездки Андрей Чибиса, генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова и заместителя министра транспорта Российской Федерации Владимира Токарева к месту крушения железнодорожного моста. И даже в такой непростой ситуации, когда во главе угла – ЧП и меры реагирования, губернатор региона сумел продвинуть и другую тему – важную для будущего нашего региона. Что ж, это позволяет судить о дальновидности политика и умении вести переговоры.

Об итогах совещания Андрей Чибис рассказал на брифинге: «Изначально перевалка грузов через МТУ планировалась в объёме 28 миллионов тонн в год. Этот проект реализуется. Потребность в перевалке составляет 44 млн. Сегодня с учётом создания территории опережающего развития «Столица Арктики» и налоговых преференций, которые область предоставляет, с учётом очень плотного сотрудничества с инвесторами, объём грузооборота составит до 100 млн тонн».

Генеральный директор ОАО « РЖД» Олег Белозёров отметил, что его компания готова предоставлять преференции при перевозке на этом направлении. «Предполагаем, что сюда пойдут грузы с высокой доходностью, с высокой добавленной стоимостью, которые улучшат и региональную экономику, и экономику «Российских железных дорог», - добавил топ-менеджер.

Глава Мурманской области сказал, что сейчас отрабатываются необходимые инвестиционные проектные решения, чтобы радикально повысить мощность МТУ, подчеркнув, что транспортные логистические проекты, реализуемые на территории Мурманской области, крайне важны для всей Российской Федерации.

 

 

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