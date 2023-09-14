Грузопоток по Северному морскому пути к 2030 году может достичь 200 миллионов тонн - глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

В заключительный день, 13 сентября, работы VIII Восточного экономического форума во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что этим летом участники грузоперевозок направляли суда по Северному морскому пути даже перед лицом сложной ледовой обстановки, а снижение транзитных перевозок из-за действий недружественных стран компенсируется внутренними потоками.

«Мы продолжаем программу субсидирования каботажных перевозок, мы в перспективе планируем расширить и на другие типы грузов, поэтому планы, поставленные Президентом (РФ Владимиром Путиным. — Ред.), 80 миллионов тонн в 2024 году и по плану 150 (миллионов тонн. — Ред.) к 30-му, я думаю, мы этот план серьёзно превысим. Вообще будем целиться на 200 миллионов тонн в 30-м году», — сказал Алексей Чекунков.

Напомним, план развития Северного морского пути до 2035 года был утверждён правительством в августе 2022 года. Один из разделов документа предусматривает строительство судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта «Лидер», а также создание аварийно-спасательного флота из 46 судов. Всего план насчитывает более 150 мероприятий, общий объём финансирования которых составляет почти 1,8 триллиона рублей.

Фото предоставлено ПАО «ММП».