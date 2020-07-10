Проекты по «Комфортной среде обитания» Фонда «СУЭК-регионам» ждут ваших оценок!Ресурс реакторной установки атомохода «Ямал» продлён до 200 тысяч часов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)10.07.20 11:00

Грузовики-беспилотники помогут осваивать Арктику

Минобороны РФ отдаёт приоритет беспилотной автомобильной технике для Арктической зоны, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Об этом сообщил начальник Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва генерал-лейтенант Андрей Топоров.

Он рассказал, что в апреле этого года «КамАЗ» провёл в условиях Заполярья успешные испытания беспилотных грузовиков, во время которых также были испытаны пункты управления.

«Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Витальевич Булгаков по итогам испытаний определил это направление развития военной автомобильной техники как наиболее перспективное и приоритетное для Арктической зоны, а также для сложных по климатическим и дорожным условиям регионов Крайнего Севера или Дальнего Востока», - сказал Топоров в интервью газете «Красная звезда».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Маргарита
10.07.20 10:47
Сегодня смело можно закрывать региональные Минкульт, Минспорт - реальной нет работы, перешли в виртуальную жизнь.
Комментарий к новости:Министр культуры Евгений Гоман с благодарностью покидает пост
Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:25Мультфильмы (0+/6+)15:25«Предки наших предков: Новая Зеландия». Документальный цикл (12+)16:15«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на репчатый лук не компенсирует рост стоимости яблок-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 35 копеек, евро потерял 14 копеек-PRO Энергетику (18+)«Россети» построили распределительную сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Регионам выделят 4,1 млрд рублей на помощь безработным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 285 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика