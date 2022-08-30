Грядёт централизация службы занятости в Мурманской области

Министерство труда и социального развития Мурманской области приступило к реализации регионального проекта по комплексной модернизации сети центров занятости населения в рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография».

Проектом предусмотрена централизация сети центров занятости населения и создание к 1.12.2022 одного юридического лица – «Центр занятости населения Мурманской области».

Новые методы работы службы занятости населения будут апробированы в течение 2023 года в 17 пилотных регионах, в том числе по решению губернатора Мурманской области А.В. Чибиса в нашем регионе.

Цель централизации – преобразовать учреждения в современные кадровые центры, в которых планируется создать службы карьерных консультантов, экспертный центр рынка труда.

Это позволит обеспечить удобство, доступность и многоканальность получения гражданами и работодателями государственных услуг в области содействия занятости, в том числе с помощью цифровых сервисов.

Преимуществами централизации станут: создание равных возможностей для всех клиентов сети ЦЗН в части качества и доступности государственных услуг; внедрение единых стандартов деятельности всех подразделений ЦЗН; обеспечение оперативного контроля качества оказываемых услуг; исключение дублирующих функций (бухгалтерской, кадровой работы и т.п.); предоставление государственных услуг и мер поддержки гражданам и работодателям по принципу «одного окна».

С учётом рекомендаций Федерального центра компетенций в сфере занятости ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России за каждым муниципальным образованием планируется создать отдельное структурное подразделение. Таким образом, сеть присутствия службы занятости населения сохранится в каждом муниципальном образовании региона.