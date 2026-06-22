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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.26 16:00

Грядёт цифровизация: грузоперевозчики Мурманской области готовятся к ЭПД

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области в конце прошлой недели провёл рабочую встречу с руководством Мурманского отдела Госавтонадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Западному федеральному округу при участии представителей регионального бизнеса. Главной темой обсуждения стали вопросы перехода с 1 сентября 2026 года на единый электронный документооборот в сфере транспортировки грузов -электронные перевозочные документы (ЭПД).

С сентября 2026 года все участники перевозки будут оформлять свою часть электронных перевозочных документов, а подписанный документ сразу будет появляться в общей информационной системе. На сегодняшний день ФНС разработала и утвердила ряд основных документов ЭПД. Электронную транспортную накладную, электронный заказ (заявку) и электронный путевой лист уже можно найти на официальном сайте ведомства.

На ЭПД с 1 сентября 2026 года должны перейти все участники коммерческих перевозок (ИП и юрлица): отправители, перевозчики, получатели груза и организаторы его доставки. Теперь каждый из них будет заполнять свою часть документа и подписывать её электронной подписью.

Данная реформа была призвана повысить прозрачность логистической отрасли. Однако, как отмечали собравшиеся, на текущий момент главной проблемой является отсутствие полного и понятного механизма её реализации.

Также компаниям потребуется закупить оборудование, оплатить услуги оператора информационной системы и выпустить квалифицированные электронные подписи для сотрудников, что особенно критично для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, далеко не все участники перевозок, особенно небольшие подрядчики, готовы к цифровизации.

По словам генерального директора ООО «Центр консалтинговых проектов» Оксаны Бетевой, на сегодняшний день уже есть готовые сервисы и решения, которые их специалисты готовы предложить участникам процесса перевозок, а также обучить персонал.

По мнению участников встречи, одним из ключевых вызовов может стать работа в условиях ограничений мобильной связи. Если хотя бы один и участников процесса находится в зоне слабого покрытия или отсутствия мобильной связи, это вызовет серьёзный сбой во всей логистической цепочке. Также в пути автотранспортное средство может выйти из строя, и потребуется его замена. С первого сентября в таких случаях нужно будет оперативно вносить изменения в ЭПД. Аналогичным вызовом может стать и внезапная замена водителя.

Как отмечали собравшиеся, есть ряд технических вопросов: ошибки роуминга и несовместимость форматов, трудности с интернетом на трассе, сбои на стороне ГИС ЭПД или оператора, превышение допустимого размера файлов и других. Однако, как показывает практика, нельзя исключать и человеческий фактор, а также банальных ошибок при заполнении: несоответствие данных в разных документах, невозможность редактирования уже подписанных файлов, проблемы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД), ошибки в электронном путевом листе (ЭПЛ), некорректный выбор типа перевозки. И этот перечень ещё не включает организационные и методологические сложности.

Отдельно стоит отметить, что санкции за нарушения работы с ЭПД ещё в разработке, но сейчас всё ещё действуют нормы КоАП РФ об отсутствии перевозочных документов со штрафами до 1 млн рублей.

Таким образом, чем больше расстояние и участников в перемещении груза, тем больше факторов влияет на его благополучное прибытие к конечному получателю.

По словам врио заместителя начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО Александра Яковлева, сейчас нормативно-правовая база в части ЭПД динамично меняется. В связи с этим участникам встречи было предложено организовать ещё одну встречу в августе этого года, где руководство регионального представительства Ространснадзора доведёт актуальную информацию до всех участников рынка грузоперевозок.

 

 

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

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