Грядёт увеличение тарифов на отправку писем и бандеролей

Федеральная антимонопольная служба России по обращению «Почты России» соглашается с увеличением тарифов на внутреннюю письменную корреспонденцию — почтовых карточек, писем и бандеролей, в среднем на 6,6%, следует из приказа службы.

«Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемую АО «Почта России», согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в проекте решения ФАС.

Как пишет 1prime.ru, также уточняется, что стоимость отправки корреспонденции с объявленной ценностью увеличится на 6,8%, а в среднем тарифы вырастут на 6,6%. Так, новая цена на пересылку простой почтовой карточки увеличится на 1 рубль, до 20 рублей, а заказной — на 3 рубля, до 51 рубля. Стоимость отправки письма с объявленной ценностью весом до 20 граммов — на 9 рублей, до 139 рублей. Отправка простой бандероли весом до 100 граммов будет стоить 48 рублей (раньше — 45 рублей), а заказной — 86 рублей (ранее — 81 рубль).

Напомним, в сентябре «Почта России» направила запрос ФАС, чтобы изменить тарифы таким образом. Кроме того, «Почта» предлагала повысить расценки на пересылку простой письменной корреспонденции на 7,3%, заказной — на 6,3%.