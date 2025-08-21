Грязный интерес: апатитчанин осуждён за незаконное собирание сведений о частной жизни лица

Прокуратурой города Апатиты поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, в суде установлено, что 11 октября 2024 года подсудимый в служебном туалете одного из сетевых магазинов в Апатитах установил и замаскировал свой мобильный телефон с включенной видеокамерой. После посещения туалета сотрудницами магазина он забрал телефон, содержащий видео интимного характера.

На стадии предварительного расследования и в суде мужчина вину признал полностью.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием 5% заработка в доход государства.