АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и правительство Мурманской области будут сотрудничать при создании арктического судоремонтного кластера. Вчера в ходе Петербургского международного экономического форума соответствующее соглашение подписали глава региона Андрей Чибис и заместитель генерального директора – директор Дирекции морского и речного транспорта ГТЛК Сергей Лапшин.

«Развитие судоремонтной отрасли является одним из ключевых направлений для Мурманской области и всей страны, особенно в новых условиях. И проект по созданию и развитию современного высокотехнологичного кластера по ремонту и сервисному обслуживанию гражданских судов у нас в регионе даст новый толчок для развития Мурманской области. Главное, что у нас уже имеются все компетенции для реализации этого масштабного проекта. Как только мы вышли с этим предложением, нас сразу поддержали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава Минпромторга Денис Мантуров. С нашим надёжным партнёром ГТЛК мы уже реализуем проект по строительству порта «Лавна», который является якорным элементом для всего Мурманского транспортного узла, а теперь продолжим сотрудничество ещё и в сфере судоремонта», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В рамках соглашения стороны планируют активно взаимодействовать при реализации проекта по созданию и развитию кластера по ремонту и сервисному обслуживанию гражданских судов в Арктическом регионе. Одно из направлений сотрудничества – формирование на базе существующей площадки в Мурманской области современного высокотехнологичного комплекса по ремонту торгового и рыбопромыслового флота.

«Сегодня перед нами стоит новая амбициозная задача, решение которой позволит существенно повысить производственные мощности отечественных судоремонтных предприятий и закрыть потребность по сервисному обслуживанию судов в Арктической зоне РФ. Кроме того, создание судоремонтного кластера выступит своего рода катализатором и будет способствовать социально-экономическому развитию региона, притоку инвестиций, созданию новых рабочих мест и формированию центров компетенций», – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, ГТЛК ранее уже принимала участие в реализации проектов по развитию отрасли морского транспорта в регионе. Так, компания сыграла ключевую роль в структурировании проекта по созданию универсального морского торгового порта «Лавна» в Мурманске. Сегодня ГТЛК продолжает выступать в качестве инвестора инфраструктурных объектов и поставщика лизингового имущества в Кольское Заполярье.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/