Губа Грязная стала значительно чище!

В минувшее воскресенье, 11 августа, в п.г.т. Сафоново состоялся масштабный «СевМорСубботник».

Большую уборку на побережье организовали команда учёных Биологического факультета МГУ (г. Москва), активисты МРОО «За безопасность окружающей среды» (г. Мурманск), сотрудники Центральной детской библиотеки имени С. Михалкова и сектора молодёжной политики и спорта Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей.

Участие в мероприятии приняли более 80 человек. За два часа они дружно очистили от прибрежного мусора три бухты, собрав более 4 тонн мусора.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, часть мусора отправили на утилизацию, часть - на переработку, а также в Москву для изучения бактерий, способных разлагать пластик.

Фото (Евгений ЗЕМСКОВ): https://citysever.ru/novostiq/16421-na-4-tonny-musora-chishe/#news-gal-13