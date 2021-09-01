Губернатор А. Чибис и генеральный директор АО «ММТП» А. Рыкованов поздравили с Днём знаний учащихся гимназии, над которой шефствует АО «ММТП»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил с Днём знаний учащихся гимназии №8 г. Мурманска, над которой шефствует АО «Мурманский морской торговый порт». Глава области принял участие в торжественной линейке, организованной с учетом соблюдения требований противоэпидемической безопасности, поздравил гимназистов, в том числе, учеников транспортно-логистического класса, открытого пять лет назад по инициативе АО «ММТП».

«Всех поздравляю с наступившим новым учебным годом - прежде всего, детей, родителей и учителей! Желаю пройти этот год успешно!» - сказал губернатор Андрей Чибис.

Глава области отметил, что вместе с партнером Мурманским морским торговым портом в гимназии многое сделано для создания комфортной современной образовательной среды. В свою очередь, генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, подчеркнул, что у мурманских портовиков сегодня двойной праздник – День знаний и день рождения Мурманского морского торгового порта, которому 1 сентября 2021 года исполнилось 106 лет.

«В честь сегодняшних праздников мы сделали подарок гимназии. Дарим учащимся первых, десятых и одиннадцатых транспортно-логистических классов фирменные дневники. А еще – мы приняли участие в таком хорошем для региона проекте, как преобразование школьных пространств «Arctic schools», объявленном правительством Мурманской области, и помогли отремонтировать в гимназии столовую. Я надеюсь, ученики высоко оценят результат нашего совместного труда. Поздравляю с днем знаний и желаю успехов в учебе!», - сказал А. Рыкованов.

Ранее с помощью предприятия в учебном заведении были отремонтированы кабинеты физики и робототехники, транспортно-логистический класс, холл, модернизирована библиотека, а в прошлом году ММТП помог отремонтировать и оформить помещение для шахматного клуба.