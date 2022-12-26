Губернатор Андрей Чибис - это был непростой год: вызова нашей экономике, нашему народу. Мы справились

«Спасибо за своевременные сигналы обо всем происходящем в регионе, обращения по своим вопросам, позитивные комментарии по изменениям, которые отмечаете. И отдельное спасибо за отзывчивость и поддержку наших бойцов на передовой. Это очень ценно, ведь только вместе мы можем развивать Мурманскую область и выполнить все поставленные перед нашей страной задачи, в том числе и в рамках СВО», – сказал губернатор.

Глава региона также поблагодарил сотрудников региональных и муниципальных органов власти за работу в 2022 году.

«Благодарю коллег из правительства, сотрудников всех министерств, каждого специалиста, всех, кто круглосуточно на связи, работает порой без выходных, чтобы шаг за шагом воплощать масштабные проекты и выполнять текущие ежедневные задачи. Это был непростой год: вызова нашей экономике, нашему народу. Мы справились. То, как мы его завершаем – по показателям, по уже сделанным проектам и объектам, и по тому, к чему приступим в к реализации в следующем году, в том числе с поддержкой Президента РФ и федерального правительства, говорит о том, что нам удаётся не только справляться с этими вызовами, но и обеспечивать функционирование всей социальной сферы, экономики, продолжать развивать Мурманскую область несмотря ни на что», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отметил, что в следующем году предстоит продолжить работу над рядом масштабных проектов, а также проблемными вопросами, и призвал коллег подходить к ним с ещё с большим вниманием, чтобы оперативно находить пути решения.

Фото: https://gov-murman.ru