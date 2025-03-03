Мурманская область сухим языком цифр: меньше рожаем, реже умираем, семьи создавать не торопимсяЧто нужно знать бизнесу о новом порядке подачи документов в Росреестр
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.03.25 11:00

Губернатор Андрей Чибис анонсировал публикацию программы Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» и обозначил его главные темы

Мурманская область продолжает подготовку к VI Международному арктическому форуму «Арктика – территория диалога». На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис озвучил главные темы форума. Ими станут развитие Северного морского пути, опорных населённых пунктов Арктики, привлечение инвестиций, экология.

«Форум проводится в Мурманске впервые. Для нас это большая честь и большая ответственность. В рамках форума также запланировано совместное заседание комиссий Госсовета Российской Федерации, где мы ещё раз подробно рассмотрим инициативы, которые будут представлены главе государства Владимиру Владимировичу Путину. Такой подход мы обсудили буквально на прошлой неделе на заседании комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика», которая прошла 28 февраля. Участие в ней приняли помощник Президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, советник Президента России Игорь Левитин и министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков», – сказал глава региона.

Андрей Чибис отметил значимость предстоящего мероприятия для всей страны в условиях обостряющейся борьбы за влияние в Арктике: принимая во внимание запас углеводородов, редкоземельных металлов и перспективы Северного морского пути, для нашего государства это принципиально важная территория.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, VI Международный арктический форум «Арктика – территории диалога» пройдёт в Мурманске 26-27 марта под девизом «На Севере – жить!» и станет крупнейшей площадкой для обсуждения вопросов арктической повестки. Программа мероприятий уже опубликована. Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Более 79 тысяч северян выбрали электронную трудовую книжку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Удиви меня». Познавательная программа (12+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Регулятор выяснил, почему заёмщики не читают договоры-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены растут, доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Глава города Юрий Сердечкин провёл встречу с жителями Первомайского округа-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика