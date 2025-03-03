Губернатор Андрей Чибис анонсировал публикацию программы Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» и обозначил его главные темы

Мурманская область продолжает подготовку к VI Международному арктическому форуму «Арктика – территория диалога». На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис озвучил главные темы форума. Ими станут развитие Северного морского пути, опорных населённых пунктов Арктики, привлечение инвестиций, экология.

«Форум проводится в Мурманске впервые. Для нас это большая честь и большая ответственность. В рамках форума также запланировано совместное заседание комиссий Госсовета Российской Федерации, где мы ещё раз подробно рассмотрим инициативы, которые будут представлены главе государства Владимиру Владимировичу Путину. Такой подход мы обсудили буквально на прошлой неделе на заседании комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика», которая прошла 28 февраля. Участие в ней приняли помощник Президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, советник Президента России Игорь Левитин и министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков», – сказал глава региона.

Андрей Чибис отметил значимость предстоящего мероприятия для всей страны в условиях обостряющейся борьбы за влияние в Арктике: принимая во внимание запас углеводородов, редкоземельных металлов и перспективы Северного морского пути, для нашего государства это принципиально важная территория.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, VI Международный арктический форум «Арктика – территории диалога» пройдёт в Мурманске 26-27 марта под девизом «На Севере – жить!» и станет крупнейшей площадкой для обсуждения вопросов арктической повестки. Программа мероприятий уже опубликована. Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/