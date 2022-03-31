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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.22 15:15

Губернатор Андрей Чибис без предупреждения посетил социальные объекты в Кольском районе

Вчера губернатор Андрей Чибис совершил рабочую поездку в Пушной и входящие в состав сельского поселения населенные пункты. Выезд открыл запланированную на этой неделе серию поездок по муниципалитетам без предупреждения местной администрации для понимания реального положения дел на местах.

В Пушном губернатор посетил цех розлива воды и ряд социальных объектов.

Директор ООО «Вода Севера», осуществляющего добычу и розлив питьевой воды, поделился с губернатором планами по развитию производства. Уже в ближайшее время на предприятии будет запущено производство морсов собственного приготовления, лимонадов и сиропов.

Андрей Чибис также оценил качество ремонтов, проведенных в школе и амбулатории Пушного. Так, в Пушновской школе благодаря участию учреждения в региональном проекте «Arctic schools» создан Центр физической подготовки и оздоровления обучающихся и родителей, школьный спортивный клуб «Олимп». Напомним, уникальная программа действует в Мурманской области с 2021 года, за это время на выделенные средства внутренние помещения отремонтировали уже 56 школ. Кроме того, этим летом в школе запланирован ремонт фасада, отдельных кабинетов и коридора.

Капитальный ремонт помещений амбулатории в Пушном был выполнен в прошлом году в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области». Благодаря этому в настоящее время медпомощь оказывается здесь в более комфортных условиях. Амбулатория оснащена необходимым оборудованием, мебелью и оргтехникой. Работает аптечный пункт и дневной стационар.

В Песчаном губернатор осмотрел подлежащий консервации и расселению многоквартирный дом на улице Ткачева. Сегодня здесь зарегистрированы чуть более 60 человек, фактически в 10 квартирах проживают преимущественно работники котельной, управляющей организации и железной дороги ст. Кица. На проведение необходимых мероприятий по расселению дома в 2022 году Кольскому району из областного бюджета предоставлено более 68 млн рублей, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://vk.com/chibis.andrey

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