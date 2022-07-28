Губернатор Андрей Чибис: благодаря нацпроекту «Производительность труда» на Оленегорском механическом заводе условия для работы стали ещё более комфортными, а доходы и показатели выросли

В рамках рабочей поездки в Оленегорск губернатор Мурманской области Андрей Чибис 27 июля посетил механический завод. Предприятие более 50 лет работает на рынке оказания услуг по ремонту и изготовлению запасных частей и нестандартного оборудования.

Сейчас штат насчитывает 190 сотрудников. Завод одним из первых стал участником национального проекта «Производительность труда» в Мурманской области.

«Оленегорский механический завод — предприятие с большой историей. Здесь в рамках нацпроекта успешно реализуется концепция бережливого производства. Итогом стало сокращение времени изготовления продукции и создание ещё более комфортных условий труда. Отмечу, что доходы предприятия растут. Бережливое производство показывает свою эффективность на уже давно существующих предприятиях, поэтому мы внедряем его как в социальную, так и в промышленную сферу», — отметил губернатор.

За счёт переформатирования процессов, устранения потерь, сбалансированной загрузки работников и оборудования удалось увеличить производство пневмоцилиндров. Время изготовления одного изделия сократилось в 2,5 раза, при этом выработка в расчете на одного сотрудника выросла в 3 раза.

Благодаря огромному опыту и профессионализму сотрудников завод зарекомендовал себя в качестве надежного и добросовестного партнера для горно-обогатительных предприятий Кольского полуострова, Северо-Западного и Центрального регионов России.

Главная продукция – запасные части и нестандартное оборудование для горно–металлургических предприятий всего Северо-Запада России. На заводе систематически производят капитальный ремонт и обновление производственных мощностей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по вопросам участия в национальном проекте «Производительность труда» можно обратиться к сотрудникам Регионального центра компетенций в сфере производительности труда и Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области по телефонам: 451-085, 486-314, 486-495; по электронной почте: info@rck51.ru.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/