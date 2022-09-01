Губернатор Андрей Чибис: «Благодарю депутатов Мурманской областной Думы за оперативное принятие пакета мер поддержки для семей участников СВО»Запрет на сотовые телефоны в школе: большинство учителей — за, большинство родителей — против
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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.22 14:30

Губернатор Андрей Чибис: «Благодарю депутатов Мурманской областной Думы за оперативное принятие пакета мер поддержки для семей участников СВО»

Вчера на заседании регионального правительства губернатор Андрей Чибис поблагодарил депутатов Мурманской областной Думы за оперативное принятие пакета мер поддержки для военнослужащих СВО, а также их детей. Напомним, вчера на внеочередном заседании получили одобрение законопроекты, внесенные по инициативе главы региона.

Так, участники СВО смогут в приоритетном порядке претендовать на поддержку в 1,5 миллиона рублей по программе «Свой дом в Арктике».

Также принято решение о предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций. Законопроект направлен на оказание дополнительной социальной поддержки детей военнослужащих – участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. Этим детям с начала учебного года будет предоставлено право двухразового бесплатного питания в школах и колледжах Мурманской области. Дополнительный объём расходов областного бюджета на предоставление питания новой категории обучающихся в 2022 году составит 12,3 млн рублей.

Еще один законопроект также направлен на поддержку детей – это внесение изменений в законы Мурманской области о порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой и о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он разработан в целях реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление полного государственного обеспечения.

С 2023 года предлагается установить ежемесячную выплату на содержание одного несовершеннолетнего ребенка, находящегося под опекой, в размере величины прожиточного минимума по Мурманской области, установленного для детей – 22899 рублей, сейчас размеры таких выплат ниже.

Также предлагается установить ежегодную выплату на оздоровительные мероприятия в размере 24000 рублей, на проезд ребенка к месту отдыха или лечения и обратно -12000 рублей.

«Благодарю депутатов Мурманской областной думы за оперативную поддержку законопроектов, в том числе предоставляющих дополнительные меры поддержки семьям участников СВО. Согласованная конструктивная работа в очередной раз позволяет своевременно отреагировать на вызовы времени», - подчеркнул Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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