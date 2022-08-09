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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.22 09:30

Губернатор Андрей Чибис дал поручения главам муниципалитетов и профильных ведомств по итогам встречи с военнослужащими Северного флота, а также рабочей поездки в ДНР

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис проинформировал о своей рабочей поездке в Белгородскую область и Донецкую народную республику.

На границе с Украиной в сторону Харьковской области глава региона встретился с бойцами подразделений Северного флота, которые обеспечивают выполнение поставленных задач в рамках специальной военной операции.

«Хочу, чтобы все имели представление о том, что наши ребята работают там в очень сложных условиях, некоторые – с начала специальной военной операции, и вновь возвращаются в строй, потому что на передовой остаются их товарищи. Мы, вспоминая годы Великой Отечественной, приводим в пример наших дедов, которые защищали нашу страну и очищали мир от нацизма. Можно сказать смело – внуки достойны их памяти. Они доблестно несут службу с совершенно чётким пониманием, почему и зачем это нужно делать для своей Родины», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис отметил, что бойцам очень нужна поддержка земляков – моральная и дополнительная помощь облегчает им службу.

«Спасибо северянам за эту поддержку. Особая благодарность – детям, письма которых мы привезли военным. Это дорогого стоит. Благодарим небезразличных предпринимателей, которые предоставляют дополнительную помощь бойцам. Благодарим волонтеров из приграничных областей, которые обеспечивают выдачу дополнительной помощи на пути следования наших колонн», – сказал глава региона.

Андрей Чибис напомнил, что правительство Мурманской области отправляет военнослужащим Северного флота грузы с дополнительным оборудованием и медикаментами.

Губернатор подчеркнул – принципиально важно проявить заботу по отношению к семьям военных, несущих службу в рамках специальной военной операции.

«Знаю, что эта работа налажена, но ещё раз прошу всех руководителей муниципальных образований уделить этим семьям более пристальное и чуткое внимание», – попросил глава региона и поблагодарил депутатов Мурманской областной думы, а также сенатора Татьяну Сахарову за помощь в этой коммуникации.

Также губернатор сообщил, что в рамках рабочей встречи с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным достигнуты договоренности об экономическом взаимодействии между Мурманской областью и ДНР.

«Мурманская область способна оказать республике экономическую помощь, и мы её, безусловно, окажем. Необходимо поддержать коллег из ДНР, – их предприятия должны быть загружены и приносить прибыль», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона поручил заместителю губернатора Ольге Кузнецовой в течение месяца сформулировать чёткий план экономического взаимодействия между предприятиями Мурманской области и ДНР.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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