Губернатор Андрей Чибис дал поручения по итогам поездки в Североморск

Сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Североморск, где посетил ряд социальных объектов.

«Хочу отметить новый скейт-парк, который установили в столице Северного флота. Он один из самых больших в области, его площадь составляет почти 900 квадратных метров. Площадка очень понравилась ребятам разных возрастов. Спасибо министерству градостроительства за проделанную работу, за качественный и достойный проект», – сказал глава региона и обратился к родителям с просьбой соблюдать на объекте элементарные меры безопасности, – чтобы избежать травм дети обязательно должны быть в шлемах и наколенниках.

Напомним, стационарный бетонный скейт-парк в городском парке Североморска был построен в 2022 году в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

В ходе визита в Североморск губернатор Андрей Чибис также посетил школы, где в рамках федерального проекта «Развитие образование», стратегического плана «На Севере – жить» и проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» проводятся работы по капитальному ремонту.

«В школе №12 мы завершаем масштабный двухлетний капремонт. И в этом году школьники вернутся фактически в новое учебное заведение, которое полностью преобразовано. Продолжается капитальный ремонт в школе №1, она также будет обновлена к 1 сентября. Посетил школу №7, в которой в этом году сделали сразу 4 класса олимпиадной подготовки «Уникум» для углубленного изучения биологии, химии, физики и информатики. В общем, подготовка к началу учебного года идёт полным ходом», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, отдельно губернатор Андрей Чибис обратил внимание главы Североморска Олега Прасова и всех руководителей муниципалитетов на соблюдение порядка на улицах города.

«Чистота в городах – это задача, которая стоит перед всеми руководителями муниципалитетов. Вовремя убранный мусор после строительных работ, приведение в порядок газонов и тротуаров, мест общего пользования – всё это очень важно. Города должны быть опрятными. Очень прошу внимательно за этим следить», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru