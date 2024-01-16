Губернатор Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам доклада ЦУР на оперативном совещании

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам доклада Центра управления регионом Мурманской области.

На минувшей неделе ЦУР Мурманской области зафиксировал 1416 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Об этом на оперативном совещании областного правительства сообщил руководитель ЦУР Артём Марышев.

Топ-блоков по поступившим сообщениям за неделю: «ЖКХ», «Здравоохранение», «Благоустройство», «Дороги» и «Мусор/свалки/ТКО».

«В блоке «ЖКХ» хочу обратить внимание администрации Печенгского округа на проблемы с отоплением в Корзуново – пользователи соцсетей пишут, что в квартирах температура воздуха опустилась до 12 градусов. Как выяснилось, в домах забиты радиаторы. В этом году они будут заменены, но не указано, в какой период это будет сделано, и какие меры принимаются для поддержания нормативной температуры до замены батарей», – отметил Артём Марышев.

Как пояснили в администрации Печенгского округа, по просьбам жителей ведутся работы по точечным заменам радиаторов. Кроме того, проблемные дома включены в программу реновации ЗАТО.

Основной темой сообщений в блоке «Здравоохранение» были технические проблемы с записью на приём к врачу, связанные с обновлениями федерального портала «Госуслуги».

В блоке «Благоустройство» жители сигнализировали о необходимости расчистки дворов от снега. Количество жалоб увеличилось более чем в 2 раза после обильного снегопада.

В Мурманске несколько дней остается нерасчищенной лестница, ведущая от дома № 8 по улице Карла Маркса до домов по улице Старостина. 8 января специалисты УДХ сообщили, что лестницу почистили, но жителей не удовлетворило качество проделанной работы.

«Прошу администрацию города Мурманска разобраться с этой проблемой. Также просьба обратить отдельное внимание на жалобу мурманчан, у которых со 2 января нет отопления в доме №24 по улице Коминтерна. Понимаю, что для устранения проблемы требуется доступ в складское помещения магазина «Рыболов», но необходимо оперативно найти пути решения», – отметил губернатор Андрей Чибис.

В блоке «Мусор/свалки/ТКО» активнее всего жители сигнализировали о переполненных контейнерах и несвоевременном вывозе крупногабаритного мусора. Все вопросы на контроле у регоператора и решаются в срок.

Фото: https://gov-murman.ru