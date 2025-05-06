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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.25 16:00

Губернатор Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам поездки по Мурманску и Североморску

В минувшие выходные глава региона Андрей Чибис посетил ряд социально значимых объектов в Мурманске и Североморске, а также осмотрел элементы дорожной инфраструктуры. 5 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор дал ряд поручений по итогам выезда.

Одним из первых глава региона посетил пространство «СОПКИ.СПОРТ» в Росте и пообщался с посетителями.

«Заехал в «СОПКИ» без предупреждения. Приятно, что там много ребят. Они отмечают: всё классно, всё работает, но где-то нужно тренажёр подкрутить или шкафчик починить. Есть необходимость оперативно устранить поломку, настроить оборудование, но очень долго проходит сигнал. Прошу Минспорт и муниципалитет: живее надо быть, быстрее реагировать на просьбы людей», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона дал поручение рассмотреть возможность установки вендинговых аппаратов (автоматизированных устройств по продаже продуктов питания и напитков) в пространствах «СОПКИ.СПОРТ». Это не только позволит улучшить комфорт для посетителей, но и обеспечит дополнительный доход, который можно направить на содержание зала.

Такой аппарат уже установлен в духовном реабилитационно-спортивном центре для участников СВО «Защитники Отечества», который также посетил Андрей Чибис во время внепланового выезда, и выполняет все указанные функции.

Ещё ряд поручений касался ремонта и содержания дорог. Напомним, что до 1 мая губернатор поручил провести инвентаризацию всех дорог в муниципалитетах, а также региональных и федеральных трасс. До 20 июня в рамках гарантийных обязательств и за счёт подрядчиков обеспечить устранение выявленных дефектов дорожного покрытия. Основные проблемные точки нужно ликвидировать до 1 июня.

«Конкретный случай – на въезде в Североморск, прямо у контрольно-пропускного пункта на дороге вода и большая яма. Прошу максимально быстро отработать этот участок и устранить проблему», – поручил Андрей Чибис.

Глава региона акцентировал внимание глав муниципалитетов: вне зависимости от того, в чьей собственности находится дорога, моментально отрабатывать такие вопросы.

«Я всех коллег об этом прошу, потому что тема дорог после зимы крайне чувствительная. При наступлении благоприятных погодных условий максимально оперативно приступайте к фактическому исправлению тех недостатков, которые есть», – сказал губернатор.

Подробнее о дорожных мероприятиях и проводимой работе рассказала заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

 

 

Фото: https://vk.com/chibis.andrey

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