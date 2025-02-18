Губернатор Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам «прямой линии»

Губернатор Андрей Чибис вчера начал оперативное совещание с отработки сообщений, полученных от северян в ходе субботней «прямой линии».

«Общение с жителями региона продлилось три часа, только в социальных сетях мы получили более 3700 комментариев. Большое спасибо всем, кто принял участие, северянам, которые активно звонили, писали, подключались, всей команде, кто был задействован, отвечал на комментарии. Там, где есть конкретика, нужно с этими вопросами разобраться. А сейчас прошу по нескольким вещам коллег прокомментировать», – обратился глава региона.

В рамках «прямой линии» жительница Мурманска спрашивала о ситуации в по льготному обеспечению лекарственным препаратом «Джардинс». Северянка предложила механизм, когда при сбоях пациенты сами приобретают препарат, и впоследствии могут получить компенсацию», – отметил Андрей Чибис.

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что действительно, с сахароснижающим препаратом были перебои, так как подвёл поставщик, не выполнив контрактные обязательства. «Мы параллельно отработали с другими поставщиками, сейчас вопрос решён, трёхмесячная потребность есть в наличии во всех пунктах отпуска, ещё на три месяца ожидаем поставку и в контрактах – ещё на три месяца. Более того, из той же группы есть ещё один препарат, такой же по механизму, остатки по нему есть на девять месяцев. По предложенному заявительницей механизму проработаем», – прокомментировал Дмитрий Панычев.

Глава региона отметил, что от недобросовестных поставщиков никто не застрахован, должны быть различные механизмы для решения вопроса, и дал профильному ведомству неделю для вынесения предложений.

«Кроме того, прошу подготовить весь пакет материалов для привлечения к ответственности. Это жизненно важный препарат. Важно, чтобы прокуратура дала оценку действиям поставщика по несвоевременному исполнению государственного контракта. И по своей части то, что мы можем, максимально привлечь к ответственности поставщика. Аппарат правительства также прошу взять вопрос на контроль», – заключил Андрей Чибис.

Ещё один вопрос по линии Минздрава касался наличия аптечного пункта в новом фельдшерско-акушерском пункте Печенги.

«В настоящее время действует механизм, предусмотренный федеральным законодательством, по открытию аптечного пункта в медицинской организации по лицензии о фармдеятельности. Но он касается сельских населённых пунктов, к которым Печенга не относится. Мы прорабатывали вариант по обеспечению, мы предоставили часть помещения в аренду, но не удалось арендатору найти специалиста, и поступило сообщение, что не сможет открыть подразделение и осуществлять отпуск. Параллельно мы запустили обучение сотрудников Печенгской ЦРБ, закупаем оборудование и будем получать лицензию на розничную торговлю лекарственными препаратами. Это не быстрый процесс, мы в мае закроем вопрос», – сообщил Дмитрий Панычев.

Андрей Чибис поручил разработать дополнительное оперативное решение и максимально ускорить процесс.

«До получения лицензии найдите человека, чтобы несколько раз в неделю приезжал специалист. Может быть уже обученного фармацевта взять в штат ЦРБ, выпускника. Проработайте варианты и решите задачу, не затягивайте. Через неделю жду информацию, когда, в какие сроки все будет решено», – подчеркнул губернатор.

Заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алла Истомина прокомментировала ситуацию с выставлением счетов за капремонт жителям дома №5 по ул. Фрунзе в Кандалакше.

«Заявитель говорит, что исправно платит, но появился долг, так как Фонд капремонта выставлял счета по тарифу за деревянный дом, а теперь разобрались, что он кирпичный и выставили по другому тарифу», – уточнил губернатор вопрос.

«Действительно, в ходе актуализации данных по помещению многоквартирного дома, был выявлен факт несоответствия применения нормы: вместо 10 рублей 32 копеек начисления шли по 3 рублям 44 копейкам за квадратный метр. Жилищный кодекс говорит, что даже при применении срока исковой давности в рамках рассмотрения в суде долг всё равно останется за МКД и перейдёт новому собственнику. В качестве решения ситуации предлагается выполнить рассрочку до 2043 года. При реструктуризации задолженности в пределах утверждённой региональной программы ежемесячных платежей с марта 2025 года платёж по данной квартире составит 1201 рубль 27 копеек ежемесячно, 12% – задолженность. Такой предлагаем выход», – сказала Алла Истомина.

Глава региона не согласился с подходом и потребовал предложить другие варианты.

«То, что было плохо проинвентаризировано – ответственность органов местного самоуправления и фонда. Тех, кто организовывал работу. Я не согласен с подходом по реструктуризации. Люди ни в чём не виноваты, ведь это не они дали недостоверные данные. Поэтому так выставлять счета неправильно, предложенный подход несправедлив. Будем считать, что это убытки фонда. Посмотрите, как юридически это можно сформулировать и разобраться», – поручил губернатор.

Ещё один вопрос касался установки автобусной остановки напротив бани в Кандалакше. Глава муниципалитета Александр Самарин отметил, что предложение от инициативной группы поступило в октябре, к декабрю провели заседание профильной комиссии и приняли решение об установке павильона. В летний период работы будут выполнены.

«Андрей Владимирович, хотели также согласовать ремонт участка дороги в этом месте, так как он в неудовлетворительном состоянии. Если будет возможность в рамках экономии по дорожной деятельности, когда торги пройдут. Чтобы отремонтировать и в комплексе поставить павильон», – обратился Александр Самарин к губернатору.

Глава региона поручил вице-губернатору, министру транспорта региона проанализировать, поставить задачу на контроль и предусмотреть источник.

Также прозвучал ответ по ситуации с детской площадкой в центре Североморска: жительница в сюжете жаловалась, что там небезопасно, торчат гвозди. «В соответствии с Вашим поручением произвели осмотр детской площадки в городском парке. Обнаружили выступающие резьбовые соединения с отсутствием защитных резиновых накладок. Также ранее обнаружили повреждения ограждения на карусели. В выходные все отремонтировали, площадка пригодна для использования», – отметил первый заместитель главы муниципалитета Виталий Карпушкин.

Андрей Чибис подчеркнул, что органы местного самоуправления должны сами проверять оборудование, не дожидаясь, пока люди пожалуются или проверит губернаторский контроль.

Глава города Оленегорска Сергей Пашинский ответил на вопрос по уборке дорог и тротуаров в Оленегорске в контексте смены подрядчика.

«Подрядной организацией выступает Кольское дорожное управление. По сравнению с прошлой подрядной организацией, парк спецтехники увеличен на 30%. Согласно графика содержания, работают круглосуточно, без выходных и праздников. Отдел дорожного хозяйства ежедневно осуществляет контроль качества услуг. Ежемесячно совместно с подрядчиком заказчик проводит обследование дорог на выявление недостатков содержания, выписываются предписания, устраняются в установленные сроки. На 25% снизилось наложение штрафных санкций со стороны надзорных органов на данного подрядчика, что показывает добросовестное выполнение работ. Осадки у нас в два раза превысили норму. На данный момент снега вывезено больше на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года, на 55% больше распределено противогололедного материала. Особое внимание уделяем тротуарам, лестницам, пешеходным и автобусным маршрутам, подъездам к площадкам ТКО. Оперативно реагируем на замечания граждан, по итогам прямой линии провели с подрядчиком дополнительные коммуникации – он готов устранить недочёты, которые будут выявлены, и обеспечить дополнительные бригады. Вся техника в строю, работу ведём», – сообщил Сергей Пашинский. Губернатор попросил обратить внимание, что и где можно улучшить.

Главу города Апатиты Николая Бову губернатор попросил прокомментировать ситуацию по скейт-площадке: в ходе «прямой линии» поступила жалоба на наличие повреждений.

«По окончании сезона была проведена инвентаризация, составлена смета. Ремонт будет проведён в мае, источник финансирования определён. Кстати, ранее по этому вопросу я с ребятами встречался, всё им объяснял, но, видимо, решили посильнее нас мобилизовать. К новому сезону всё отремонтируют», – сообщил Николай Бова.

Жители ЗАТО Александровск коллективно обращались на «прямую линию» с вопросом об отсутствии остановки общественного транспорта близ войсковой части в 4 км от Гаджиево.

Глава муниципалитета Ильяс Мазитов отметил, что ранее таких обращений не поступало, но уже достигнута договоренность с командиром части о проверке пассажиропотока, потребности в установке и возможных мест расположения.

«Отмечу, что установка в любом случае будет произведена на некотором расстоянии от указанного места. Поэтому прошу разрешения вернуться с ответом после аналитики», – сообщил Ильяс Мазитов.

«Коллеги, ряд ответов сегодня прозвучал. Некоторые аспекты требуют уточнений. Но всех, кто отвечает за это прошу активно отработать. И ещё раз обращаю внимание на тот набор конкретных комментариев от жителей, ситуаций, которые требуют решения», – подчеркнул в завершение губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам «прямой линии» будет сформирован набор поручений региональным и муниципальным органам власти. Исполнение – на особом контроле.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/