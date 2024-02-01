Губернатор Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам рабочей поездки в Полярные Зори

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей поездки посетил социальные объекты города Полярные Зори. По итогам поездки глава региона дал ряд поручений. В том числе отремонтировать жилые помещения общежития Полярнозоринского энергетического колледжа в МКД, чтобы увеличить количество мест проживания под программу «Профессионалитет», а также разработать программу для спортивных клубов колледжей и выделить автобус для спортивной школы.

В числе первых объектов – новая лыжная база, которая была построена в городе в 2023 году в рамках стратегического плана «На Севере – жить» за счёт областного и местного бюджетов, а также с привлечением внебюджетных средств.

«Я помню, как два года назад мы приезжали, обсуждали, что это перспективная площадка для того, чтобы сделать хороший спортивный объект. И действительно объект получился очень достойный. Я уверен, что он будет пользоваться популярностью», – сказал глава региона.

Лыжная база включает в себя двухэтажное здание с оборудованными раздевалками, комнатой для подготовки лыж, судейскими и другими вспомогательными помещениями, в том числе боксом для хранения ратрака. Здание оснащено системой видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализациями. Рядом оборудована автостоянка, на стадионе – современное информационное табло.

На лыжных трассах проводятся спартакиады, в том числе концерна «Росэнергоатом» и работников атомной промышленности, «Лыжня России», городские соревнования по полиатлону и биатлону, а также соревнования по сдаче норм ГТО.

Также глава региона посетил Полярнозоринский энергетический колледж, где в рамках стратегического плана «На Севере – жить» за счёт средств областного бюджета был проведён ряд ремонтных работ.

Так, на 2-м и 3-м этажах общежития заменены пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и охранное видеонаблюдение, отремонтированы эвакуационные выходы, а также сделан ремонт двух учебных классов и приобретено оборудование в мастерские.

В 2024 году в рамках проекта «Профессионалитет» в колледже будет создан образовательно-производственный центр «Полярнозоринский» в атомной отрасли. На создание центра будет выделено 150 млн рублей.

«Благодаря поддержке Минпросвещения колледж попал в программу «Профессионалитет». С 1 сентября, с учётом тех решений, тех планов и того финансирования – федерального, областного и нашего частного партнёра Росатома, колледж существенно изменится. Будут обновлены лаборатория, преобразованы пространства», – сказал Андрей Чибис.

В ходе посещения колледжа глава региона посетил мастерскую, где изготавливают маскировочные сети для участников специальной военной операции, а также пообщался со студентами. Один из вопросов, прозвучавших во время беседы, касался ремонта жилых помещений общежития колледжа в многоквартирном доме.

«Совершенно очевидно, что в это нужно инвестировать. Коллегам дано поручение посчитать сколько это будет стоит. Важно, чтобы ребята жили в нормальных условиях», – сказал Андрей Чибис.

Полярнозоринский энергетический колледж ведёт свою историю с 1969 года. Изначально Профессиональное училище №18 было открыто для нужд строительства Кольской АЭС и строительного управления Кольской ГРЭС. Сейчас студенты получают среднее профессиональное обучение по 12 программам и получают рабочие специальности, которые в том числе востребованным на градообразующем предприятии. С 1969 года колледж выпустил более 7000 рабочих и специалистов.

Ещё один объект внимания главы региона – МСЧ №118 Федерального медико-биологического агентства.

В 2021-2023 годах в учреждении в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение» был проведён капитальный ремонт в женской консультации, поликлинике, зубопротезной лаборатории и отделении стоматологии. В 2023 году за счёт средств целевых субсидий в учреждение приобретено 14 единиц медицинского оборудования и получено 4 аппарата для электронной системы медицинских осмотров.

«Всё в хорошем состоянии, буквально год назад сделан ремонт в стоматологии и в других корпусах. Внимание к вопросам здравоохранения всегда на повестке дня регионального правительства независимо от того, областная это медицина либо это учреждение федерального медико-биологического агентства», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона посетил гимназию №1, где осмотрел центр олимпиадной подготовки «Уникум», который был создан в учреждении в прошлом году в рамках проекта «Арктическая школа» и при софинансировании фонда «Атомград». В гимназии отремонтированы шесть учебных кабинетов, в этом году планируется отремонтировать ещё пять.

Также Андрей Чибис встретился с многодетной семьёй Дениса и Натальи Челпановских. Семья из города атомщиков одержала победу сразу в двух номинациях всероссийского семейного форума «Родные – Любимые» конкурса «Династии России» на первом официальном мероприятии Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

По итогам объезда социальных объектов в городе Полярные Зори глава региона дал ряд поручений. В их числе – ремонт жилых помещений общежития колледжа в МКД, чтобы увеличить количество мест проживания под программу «Профессионалитет», а также разработка программы для спортивных клубов колледжей по аналогии со школьными спортивными клубами.

«Подобные клубы действуют почти во всех школах региона: они дают возможность выигрывать дополнительные деньги, обеспечивать команды спортивной формой. Прошу рассмотреть возможность включения соревнований среди колледжей в Кубок губернатора Мурманской области», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона поручил региональному правительству проработать вопрос и найти возможность выделить автобус для воспитанников спортивной школы города.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе рабочей встречи с губернатором глава города Полярные Зори Максим Пухов выразил благодарность за оказываемую правительством Мурманской области поддержку.

В завершение поездки губернатор подчеркнул, что благодаря совместной работе правительства области, муниципалитета и градообразующего предприятия Полярные Зори преображаются. И самое главное, что эти изменения видят жители.

«Приятно, что усилия и инвестиции, которые делают областное правительство, муниципальная команда и «Росатом», не проходят зря. Люди это чувствуют и дают обратную связь. Это дорогого стоит», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru