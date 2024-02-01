2 марта в парке «Патриот» близ Кильдинстроя вновь состоится «Гонка Героев»«SuperJob»: стало известно, кто в Мурманске может зарабатывать до 150 тысяч рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.02.24 11:00

Губернатор Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам рабочей поездки в Полярные Зори

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей поездки посетил социальные объекты города Полярные Зори. По итогам поездки глава региона дал ряд поручений. В том числе отремонтировать жилые помещения общежития Полярнозоринского энергетического колледжа в МКД, чтобы увеличить количество мест проживания под программу «Профессионалитет», а также разработать программу для спортивных клубов колледжей и выделить автобус для спортивной школы.

В числе первых объектов – новая лыжная база, которая была построена в городе в 2023 году в рамках стратегического плана «На Севере – жить» за счёт областного и местного бюджетов, а также с привлечением внебюджетных средств.

«Я помню, как два года назад мы приезжали, обсуждали, что это перспективная площадка для того, чтобы сделать хороший спортивный объект. И действительно объект получился очень достойный. Я уверен, что он будет пользоваться популярностью», – сказал глава региона.

Лыжная база включает в себя двухэтажное здание с оборудованными раздевалками, комнатой для подготовки лыж, судейскими и другими вспомогательными помещениями, в том числе боксом для хранения ратрака. Здание оснащено системой видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализациями. Рядом оборудована автостоянка, на стадионе – современное информационное табло.

На лыжных трассах проводятся спартакиады, в том числе концерна «Росэнергоатом» и работников атомной промышленности, «Лыжня России», городские соревнования по полиатлону и биатлону, а также соревнования по сдаче норм ГТО.

Также глава региона посетил Полярнозоринский энергетический колледж, где в рамках стратегического плана «На Севере – жить» за счёт средств областного бюджета был проведён ряд ремонтных работ.

Так, на 2-м и 3-м этажах общежития заменены пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и охранное видеонаблюдение, отремонтированы эвакуационные выходы, а также сделан ремонт двух учебных классов и приобретено оборудование в мастерские.

В 2024 году в рамках проекта «Профессионалитет» в колледже будет создан образовательно-производственный центр «Полярнозоринский» в атомной отрасли. На создание центра будет выделено 150 млн рублей.

«Благодаря поддержке Минпросвещения колледж попал в программу «Профессионалитет». С 1 сентября, с учётом тех решений, тех планов и того финансирования – федерального, областного и нашего частного партнёра Росатома, колледж существенно изменится. Будут обновлены лаборатория, преобразованы пространства», – сказал Андрей Чибис.

В ходе посещения колледжа глава региона посетил мастерскую, где изготавливают маскировочные сети для участников специальной военной операции, а также пообщался со студентами. Один из вопросов, прозвучавших во время беседы, касался ремонта жилых помещений общежития колледжа в многоквартирном доме.

«Совершенно очевидно, что в это нужно инвестировать. Коллегам дано поручение посчитать сколько это будет стоит. Важно, чтобы ребята жили в нормальных условиях», – сказал Андрей Чибис. 

Полярнозоринский энергетический колледж ведёт свою историю с 1969 года. Изначально Профессиональное училище №18 было открыто для нужд строительства Кольской АЭС и строительного управления Кольской ГРЭС. Сейчас студенты получают среднее профессиональное обучение по 12 программам и получают рабочие специальности, которые в том числе востребованным на градообразующем предприятии. С 1969 года колледж выпустил более 7000 рабочих и специалистов.

Ещё один объект внимания главы региона – МСЧ №118 Федерального медико-биологического агентства.

В 2021-2023 годах в учреждении в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение» был проведён капитальный ремонт в женской консультации, поликлинике, зубопротезной лаборатории и отделении стоматологии. В 2023 году за счёт средств целевых субсидий в учреждение приобретено 14 единиц медицинского оборудования и получено 4 аппарата для электронной системы медицинских осмотров.

«Всё в хорошем состоянии, буквально год назад сделан ремонт в стоматологии и в других корпусах. Внимание к вопросам здравоохранения всегда на повестке дня регионального правительства независимо от того, областная это медицина либо это учреждение федерального медико-биологического агентства», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона посетил гимназию №1, где осмотрел центр олимпиадной подготовки «Уникум», который был создан в учреждении в прошлом году в рамках проекта «Арктическая школа» и при софинансировании фонда «Атомград». В гимназии отремонтированы шесть учебных кабинетов, в этом году планируется отремонтировать ещё пять.

Также Андрей Чибис встретился с многодетной семьёй Дениса и Натальи Челпановских. Семья из города атомщиков одержала победу сразу в двух номинациях всероссийского семейного форума «Родные – Любимые» конкурса «Династии России» на первом официальном мероприятии Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

По итогам объезда социальных объектов в городе Полярные Зори глава региона дал ряд поручений. В их числе – ремонт жилых помещений общежития колледжа в МКД, чтобы увеличить количество мест проживания под программу «Профессионалитет», а также разработка программы для спортивных клубов колледжей по аналогии со школьными спортивными клубами.

«Подобные клубы действуют почти во всех школах региона: они дают возможность выигрывать дополнительные деньги, обеспечивать команды спортивной формой. Прошу рассмотреть возможность включения соревнований среди колледжей в Кубок губернатора Мурманской области», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона поручил региональному правительству проработать вопрос и найти возможность выделить автобус для воспитанников спортивной школы города.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе рабочей встречи с губернатором глава города Полярные Зори Максим Пухов выразил благодарность за оказываемую правительством Мурманской области поддержку.

В завершение поездки губернатор подчеркнул, что благодаря совместной работе правительства области, муниципалитета и градообразующего предприятия Полярные Зори преображаются. И самое главное, что эти изменения видят жители.

«Приятно, что усилия и инвестиции, которые делают областное правительство, муниципальная команда и «Росатом», не проходят зря. Люди это чувствуют и дают обратную связь. Это дорогого стоит», – сказал Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нейросеть и бизнес: кто работает с ИИ чаще всего, какие риски и преимущества видят компании СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Комментарий к новости:Принятие изменений в законопроект позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Идея самозапрета на выдачу кредитов становится все более популярной, его готовы установить 45% россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 56 копеек, евро укрепляется почти на 29 копеек-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика