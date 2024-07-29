Губернатор Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам рабочей поездки в Видяево

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в ЗАТО Видяево. Целью главы региона было лично оценить качество выполненных мероприятий в рамках плана «На Севере – жить» и программы «Реновации ЗАТО».

«С 2019 года из областного бюджета на функционирование и развитие поселка мы направили более 2,6 млрд рублей, и в 2024 году выделили ещё 695 миллионов. Убедился, что средства идут в дело. Благоустраивают дворы, дороги, ремонтируют дома. Гарнизон динамично меняется к лучшему, это очень радует, и самое важно, что это замечают и отмечают жители», – отметил губернатор.

В частности, глава региона сообщил, что за 5 лет в муниципалитете благоустроено 19 дворов, две общественных территории, установлено 6 детских и спортивных площадок, в том числе одна скейт-площадка.

В этом году продолжается благоустройство: проводится ямочный ремонт проездов, благоустройство дворов, в планах ремонт 40 подъездов и обустройство детской игровой площадки у домов №№22 и 26 на Заречной по программе «На Севере – твой проект».

Также с 2019 года в рамках программы реновации ЗАТО капитально отремонтировали 27 многоквартирных домов, в том числе инженерные сети, кровли, фасады, а также 100 незаселённых квартир.

«Один из жителей на встрече сказал, что посёлок Видяево, его жилой фонд действительно обрёл вторую жизнь и отметил мероприятия, которые реализуются. Это очень важная обратная связь», – подчеркнул Андрей Чибис.

До 2026 года в планах ремонт ещё 113 квартир, жилых домов, дорог. Будут снесены 9 пустующих зданий. Построят новый детский сад.

«Также мы открыли в ЗАТО Видяево два пространства «СОПКИ»: молодёжное и спортивное. Направили с 2022 года пять грантов в рамках «Арктической школы», чтобы в детских садах и школе Видяево появились новые современные пространства для обучения и отдыха», – перечислил глава региона.

По результатам общения с жителями губернатор обратил внимание коллег на несколько важных задач, которые необходимо оперативно взять в работу.

«Первое, автозаправочная станция удобная для жителей и гостей Видяево и Ура-Губы. Корпорацию развития прошу посмотреть и отработать по аналогии с тем, как это сделано в Ловозере, это важный, чувствительный момент», – отметил Андрей Чибис.

Также в рамках работы над пятилетним планом развития губернатор поручил региональному Минспорту отработать вопрос с лыжными трассами в Видяево: оборудование, подготовку.

«Кроме того, по дороге к Видяево есть повреждённый участок. До конца лета это должно было сделано. Прошу Минтранс обратить внимание», – прокомментировал глава региона.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, все вопросы, поступившие в рамках встречи с жителями Видяево, взяты в работу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/