Губернатор Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам рабочих выездов в Кольский район и ЗАТО Александровск

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис озвучил итоги рабочих выездов в Кольский район и ЗАТО Александровск, состоявшихся на прошлой неделе. Глава региона также дал ряд поручений.

Говоря о Кольском районе, глава региона подчеркнул, что в рамках стратегического плана «На Севере – жить» он развивается как один из центров экономического роста Мурманской области, а также в числе самых востребованных муниципалитетов для жизни и отдыха.

«О проектах по экономике вы все знаете – это и Мурманский транспортный узел, и верфь в Белокаменке, и порт в Лавне, и ряд других проектов по развитию портовой инфраструктуры. С точки зрения качества жизни за пять лет на содержание социальной сферы муниципалитета и его развитие уже направлено более 10 млрд рублей и в этом году направляем только из областного бюджета ещё 2,6 млрд рублей», – отметил Андрей Чибис.

Перечисляя, что сделано, губернатор отметил благоустройство Колы, в том числе создание новой Поморской набережной и реконструкцию на проспекте Советском. Кроме того, в муниципалитете установлены 3 скейт-площадки, 32 детских и спортивных комплекса, 3 многофункциональных площадки, 3 площадки с инклюзивным оборудованием и хоккейный корт. Выполнено строительство и капитальный ремонт 9 ФАПов, капитальные ремонты 7 амбулаторий и поликлиники в Мурмашах. Установлены электрические котельные в Килпъявре, благодаря чему посёлок ушёл от мазутозависимости. Капитально отремонтирована Пушновская школа и сейчас проводятся капремонты в зданиях трёх школ. Построен бассейн «Гольфстрим» в Коле. Созданы «СОПКИ» в Коле, «СОПКИ.СПОРТ» в Молочном, завершается работа над спортивным пространством в Мурмашах. Благоустроены 26 общественных пространств и дворовые территории, прилегающие к 124 многоквартирным домам.

«В этом году установим ещё 9 детских и 1 спортивную площадку, продолжим благоустройство дворовых территорий. В этом году в Коле начнется масштабная стройка жилищного комплекса», – сообщил губернатор.

По итогам общения с жителями и трудовыми коллективами глава региона поручил включить в пятилетний обновляемый план «На Севере – жить» создание в районе лыжероллерной трассы, о которой просили люди; обратить внимание на покос травы.

«На встрече девушка обратилась с жалобой на предоставленное ей жильё. Губернаторский контроль выезжал туда и подтвердил все её слова. Подчеркну, жильё, которое мы даём врачам и учителям должно соответствовать лучшим стандартам с точки зрения качества ремонта. И во многих муниципалитетах качество достойное, в Ревде, например. Считаю недопустимым, когда муниципалитет предоставляет жильё для врача, а его качество не соответствует тем стандартам, которые утверждены на уровне правительства области. К счастью, это единичный случай, но это недопустимо. Прошу руководство муниципалитета оперативно исправить, чтобы всё было надлежащим образом», – обратился к коллегам губернатор.

В ЗАТО Александровск Андрей Чибис объехал Снежногорск и Гаджиево и посетил объекты, которые создаются и модернизируются в рамках плана «На Севере – жить» и программы реновации ЗАТО. В их числе пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». В Снежногорске объект находится в высокой степени готовности. Также в населенном пункте благоустроены дворовые территории по улице Октябрьской.

В Гаджиево благоустроены дворовые территории у набережной Сергея Преминина и в районе домов по улице Мира, сейчас продолжают приводить в порядок прибрежную зону; благоустроена набережная у озера на центральной площади.

«Кроме того, в 2020 года в Снежногорске и Гаджиево установлено 8 детских и спортивных площадок. Это лишь часть от общего объёма работ, которые были здесь проведены. Всего с 2020 года в ЗАТО Александровск реализовано больше 10 мероприятий по капитальному ремонту социальных объектов», – отметил губернатор.

Андрей Чибис сообщил, что в муниципалитете проведён капремонт 75 многоквартирных домов; ремонт 107 муниципальных квартир в Гаджиево, Полярном и Снежногорске; демонтаж 15 многоквартирных домов, непригодных для проживания в н.п. Оленья Губа, Полярном, Гаджиево.

«В планах на ближайшие годы на территории ЗАТО Александровск – провести капремонт здания школы №266; ремонт междворовых проездов и ремонт автомобильных дорог местного значения; ремонт 139 временно незаселенных квартир в Снежногорске, в Гаджиево, Полярном, в н.п. Оленья Губа; капремонт крыш и фасадов 41 многоквартирного дома в Снежногорске, Гаджиево, Полярном; построить в Гаджиево детский сад на 220 мест; провести в Снежногорске и Полярном капремонт коммунальных систем», – перечислил губернатор, отметив, что все это четко прописано в распоряжении по реновации ЗАТО.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам общения с коллективом СРЗ «Нерпа» и жителями в поручения включены следующие вопросы: проработать возможность ремонта малой чаши в бассейне «Дельфин» в Снежногорске в этом году; проработать тему жилья для специалистов СРЗ «Нерпы», включив эту задачу в пятилетний план вместе с ОСК; включить в пятилетний план создание общественной бани в ЗАТО Александровск.

«С учётом того, что бани очень актуальны для нашего региона, то нужна программа по стимулированию такой работы. И ещё люди не знают куда сдавать покрышки. Нужно организовать сервис и дать информацию», – отметил губернатор. Он также подчеркнул, что озвучена лишь малая часть того, что взято в работу.