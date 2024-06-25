Губернатор Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам встречи с жителями Заозерска

24 июня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области глава региона подвёл итоги рабочей поездки в Заозерск 21 июня. По итогам встречи с жителями руководству муниципалитета и региональному правительству был дан ряд поручений.

Так, губернатор поручил закупить необходимый инвентарь для проведения «Бодрого воскресенья», – об этом попросили жители, в также включить в план дорожной кампании следующего года ремонт дороги на губу Нерпичью и продумать расширение пространства «СОПКИ.СПОРТ», которое пользуется большой популярностью у молодёжи.

Ещё одно поручение – разобраться с ситуацией, когда управляющая компания массово отключает людям электричество без предупреждения.

«Я, кстати, ни разу такую историю раньше не слышал. Управляющая компания без предупреждения отключает свет потребителям, которые находятся в отпуске, в дальнем походе. Я прошу жилнадзор разобраться. В случае необходимости прошу привлечь к этой работе наших коллег из прокуратуры. Эту историю нужно пресечь, такого быть не должно», – подчеркнул Андрей Чибис.

В целом, по итогам встречи глава региона отметил, что жители видят положительные изменения, а заданные вопросы носили точечный характер.

«Очень хорошо, что муниципальные власти находятся в контакте с людьми, оперативно решают вопросы. Поэтому на встрече вопросов было, по сути, немного. Коллеги, прошу все муниципалитеты быть на связи со своими жителями для того, чтобы вопросы местного значения снимались на местном уровне», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru