Губернатор Андрей Чибис дал старт Чемпионату и Первенству России по парусному спорту в рамках Полярной Олимпиады

Сегодня на Верхнетуломском водохранилище состоялось торжественная церемония открытия Чемпионата России по парусному спорту в рамках 87-го традиционного международного Праздника Севера и Первенства России по парусному спорту в рамках 62-го Праздника Севера учащихся. Старт зрелищным состязаниям Полярной Олимпиады дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Для нас всегда большая честь принимать спортсменов со всех регионов нашей страны. Очень радостно видеть ваши горящие глаза. Парусный спорт по-настоящему заражает энергией и притягивает молодёжь. Желаю всем драйва, ярких эмоций и побед!», - обратился к спортсменам глава региона.

В соревнованиях по сноукайтингу принимают участие около 150 спортсменов из Мурманской, Ленинградской и Московской областей, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Архангельска и Новосибирска. Среди них - чемпион России и мира по парусному спорту в классах зимний виндсерфинг и кайтинг Андрей Харьговский и Никита Коданёв, чемпион мира по сноукайтингу.

Исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов поблагодарил Федерацию парусного спорта России и Правительство Мурманской области за то, что площадкой для проведения столь значимых соревнований выбрана площадка порта, а также за поддержку и пропаганду здорового образа жизни в регионе.

«В ММТП уже не одно десятилетие функционирует яхт-клуб, на базе которого работники предприятия и наши гости имеют возможность активно проводить время и заниматься спортом. Эти и подобные социальные программы мы будем поддерживать и развивать», - подчеркнул Алексей Рыкованов.

На Верхнетуломском водохранилище сегодня состоялись показательные выступления фристайлистов и был дан старт первому гоночному дню, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.