Губернатор Андрей Чибис: для нас большая честь, что тема развития Северного морского пути и Арктики обсуждается в Мурманске

Стратегическая сессия стартовала сегодня в Мурманске. В течение двух дней представители крупнейших компаний и предприятий страны, которые осуществляют деятельность на территории арктических регионов, будут делиться опытом и обсудят ключевые направления для дальнейшего развития.

«Для нас большая честь, что тема развития Северного морского пути и Арктики обсуждается в Мурманске. Эта тема является приоритетом для нашей страны, она поддерживается главой государства и руководством правительства РФ. Вчера на заседании Госсовета было объявлено о создании специальной рабочей группы, которая будет отвечать за развитие транспортной логистики и социально-экономическое развитие субъектов Арктической зоны. По поручению Президента Владимира Путина мне выпала честь возглавить эту группу. Ключевая задача участников группы и наших бизнес-партнеров – формирование детальной позиции о развитии регионов, которые находятся на арктический территории, её представления на Госкомиссии, которая проводится под председательством Юрия Петровича Трутнева, и внесения предложений в работу комиссии в рамках Совета безопасности, которой руководит Дмитрий Анатольевич Медведев. Считаю, что при корректировке планов и формировании механизмов развития необходимо интегрировать очень четкую позицию регионов и ставить её в этой работе во главу угла. Именно с учётом особенностей арктических регионов должны приниматься решения. Приглашаю всех заинтересованных использовать эту площадку для развития Северного морского пути и Арктической зоны», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что Севморпуть – важнейшая логистическая артерия нашей страны. А с учётом внешнего санкционного давления его развитие – ключевая задача.

«Мурманск является базовым портом для Северного морского пути. Компании, которые работают на нашей территории, стараются избегать санкций, в частности таких, которые связаны с логистикой и экспортом, благодаря Севморпути. Санкционное давление, с одной стороны мешает, а с другой – даёт дополнительный стимул для развития морской логистической артерии. Мы стараемся активно эти новые возможности использовать», - отметил глава Кольского Заполярья.

Андрей Чибис рассказал присутствующим о том, какие проекты реализуются в Мурманской области и о том, что ещё предстоит сделать.

«Ключевые точки роста Мурманской области учтены в Стратегии развития Арктики и в едином Плане мероприятий. Это развитие морского порта Мурманск, возведение центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа, развитие судоремонта и береговых баз для обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути, комплексное развитие Мурманского транспортного узла, в том числе строительство порта «Лавна». Еще один важнейший проект – газификация региона, который также поддержан Владимиром Путиным. ПАО «Газпром» уже приступил к проектированию. В большинстве по всем этим проектам уже приняты инвестиционные решения. А это существенный толчок для развития не только Мурманской области, но и всех территорий Арктической зоны и Северного морского пути», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организаторы стратегической сессии – Ассоциация организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО) и Дирекция Северного морского пути Госкорпорации «Росатом». Как сообщил генеральный директор АСКАО Сергей Малинин, главная задача встречи заключается в консолидации возможностей крупнейших представителей, работающих на арктических территориях, получении новых компетенций в развитии технологий для решения проблем по созданию крупных инфраструктурных проектов на территориях Северного морского пути.

Фото: https://gov-murman.ru