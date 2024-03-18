Губернатор Андрей Чибис: до конца года проект «Арктическая школа» будет реализован в 100% школ Мурманской области

Вчера в рамках оперативного совещания правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис подвёл итоги конкурсного отбора по проекту «Арктическая школа», реализуемого в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

«Арктическая школа» реализуется в нашем регионе с 2021 года. За это время преобразовано 202 пространства в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. На эти цели направлено более 500 млн рублей из областного бюджета, что позволило улучшить условия для обучения и отдыха для 72 тысяч детей», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис напомнил, что в выборе пространств, которые будут преобразованы в рамках реализации проекта «Арктическая школа», принимают активное участие учителя, родители и сами юные северяне, которые рисуют будущие проекты.

«В 2024 году поставил задачу на 100% охватить программой «Арктическая школа» все общеобразовательные учреждения региона. Важно, чтобы в каждой школе было как минимум одно новое пространство», – сказал губернатор.

Он сообщил, что по результатам конкурсного отбора победителями стали 80 проектов, на реализацию которых будет направлено около 300 млн рублей. Новые пространства появятся в 63 школах и 17 детских садах, охватив ещё 29 тысяч школьников и почти 3 тысячи дошкольников.

«Мы увидели большой положительный отклик от детей и родителей после открытия первых пространств олимпиадной подготовки «Уникум» в школах региона, а также ощутили положительный эффект – по результатам Всероссийской олимпиады школьников Мурманская область вошла в 20 лучших по стране. Поэтому принято решение внедрить новое направление в проект «Арктическая школа». В этом году первые пространства «Уникум.Малыш» появятся в 5 детских садах региона», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробно о конкурсном отборе 2024 года по проекту «Арктическая школа» доложила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru