Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

На заседании были рассмотрены вопросы жилищного строительства, а также ход реализации федеральных и национальных проектов в части ремонта и реконструкции дорог. Губернатор Андрей Чибис доложил о ходе дорожного строительства в Мурманской области в 2024 году.

Андрей Чибис подчеркнул, что дорожная кампания в регионе проходит в плановом режиме – все контракты заключены, на объектах приступили к фактическим работам.

«Ремонты дорог, по которым заключены договоры, должны быть завершены в срок. Опасений в части дорожного ремонта нет. Сейчас погода хорошая, активно работаем», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводятся работы по приведению в нормативное состояние 36 объектов дорожной деятельности, в том числе пяти региональных автомобильных дорог, четырёх искусственных дорожных сооружений и 27 улиц агломерации «Мурманская». Общая протяжённость объектов реконструкции, капитального ремонта и ремонта составляет 36,97 км региональных автодорог, в том числе 5,5 км дорог опорной сети и 14,4 км улично-дорожной сети агломерации «Мурманская». 35 объектов будут введены в эксплуатацию в 2024 году. Один из объектов – путепровод через железную дорогу на объездной автомобильной дороге в Апатитах – переходящий на 2025 год.

Кроме того, губернатор сообщил о перспективах жилищного строительства в регионе.

«В этом году начинаем строить первый со времён Советского Союза микрорайон, уже определён земельный участок. Также мы заключили соглашения ещё на строительство 450 тысяч квадратных метров. То есть, с учётом роста экономики, роста доходов, развития инфраструктуры и арктической ипотеки мы в регионе начинаем массовое жилищное строительство. Спасибо огромное за поддержку!», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru