Марина Табейкина: о любви – о самом прекрасном чувстве, или Они думали, что они любили«Большая проблема»: Росрыболовство призвало к регулированию цен рыбной продукции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.11.22 22:10

Губернатор Андрей Чибис доложил о прохождении отопительного сезона полпреду Президента РФ в СЗФО Александру Гуцану

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане.

Участники заседания обсудили готовность органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС регионов к выполнению задач по предназначению в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов.

Александр Гуцан обратил особое внимание на безусловное выполнение поручения Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г., в соответствии с которым для регионов Северо-Запада России введён режим «базовой готовности». Органами исполнительной власти должны быть проведены мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера.

«Выполнение поставленных задач в области антитеррористической защищенности требует мобилизации необходимых сил и средств, а также особого постоянного внимания с вашей стороны», – обратился Александр Гуцан к руководителям регионов.

В целях обеспечения безопасного прохождения отопительного периода участники заседания обсудили общую ситуацию в регионах, акцентировали внимание на объектах жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, представили информацию о запасах топлива в теплоснабжающих организациях, о сформированных материальных и финансовых резервах и готовности органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС к выполнению задач в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов.

Андрей Чибис доложил полномочному представителю о состоянии дел в Мурманской области. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на короткий период подготовки, социальные объекты были обеспечены отоплением с конца августа, а жилой фонд с 1 сентября.

«В осенне-зимний сезон 2021-2022 года мы предприняли все необходимые меры. Он прошёл в штатном режиме. По сравнению с предыдущими сезонами количество нарушений снизилось на 22%. Аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы не зафиксировано, а все нарушения устранялись в кратчайшие сроки. Такая положительная динамика наблюдается второй отопительной период подряд. В прошлом году, впервые с 2013 года, все муниципальные образования получили паспорта готовности. Вопросов, связанных с прохождением отопительного сезона и серьезных рисков, мы не видим», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одной темой, которую поднял глава региона, стало решение вопросов, связанных с мазутозависимостью. Андрей Чибис напомнил, что региональное правительство продолжает вести активную работу с правительством РФ по компенсации затрат на мазут.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире01:30«Медленное ТВ-Камин».05:25«Любовь и море». Художественный фильм, серия 1-2 (12+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)«Большая проблема»: Росрыболовство призвало к регулированию цен рыбной продукции-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел почти на 1,03 рубля, евро укрепилось почти на 54 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Губернатор Андрей Чибис доложил о прохождении отопительного сезона полпреду Президента РФ в СЗФО Александру Гуцану-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Евгений Никора: проект бюджета на 2023 год «осторожный, но скорее оптимистичный», а значит – реалистичный
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика