Губернатор Андрей Чибис доложил о прохождении отопительного сезона полпреду Президента РФ в СЗФО Александру Гуцану

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане.

Участники заседания обсудили готовность органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС регионов к выполнению задач по предназначению в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов.

Александр Гуцан обратил особое внимание на безусловное выполнение поручения Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г., в соответствии с которым для регионов Северо-Запада России введён режим «базовой готовности». Органами исполнительной власти должны быть проведены мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера.

«Выполнение поставленных задач в области антитеррористической защищенности требует мобилизации необходимых сил и средств, а также особого постоянного внимания с вашей стороны», – обратился Александр Гуцан к руководителям регионов.

В целях обеспечения безопасного прохождения отопительного периода участники заседания обсудили общую ситуацию в регионах, акцентировали внимание на объектах жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, представили информацию о запасах топлива в теплоснабжающих организациях, о сформированных материальных и финансовых резервах и готовности органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС к выполнению задач в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов.

Андрей Чибис доложил полномочному представителю о состоянии дел в Мурманской области. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на короткий период подготовки, социальные объекты были обеспечены отоплением с конца августа, а жилой фонд с 1 сентября.

«В осенне-зимний сезон 2021-2022 года мы предприняли все необходимые меры. Он прошёл в штатном режиме. По сравнению с предыдущими сезонами количество нарушений снизилось на 22%. Аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы не зафиксировано, а все нарушения устранялись в кратчайшие сроки. Такая положительная динамика наблюдается второй отопительной период подряд. В прошлом году, впервые с 2013 года, все муниципальные образования получили паспорта готовности. Вопросов, связанных с прохождением отопительного сезона и серьезных рисков, мы не видим», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одной темой, которую поднял глава региона, стало решение вопросов, связанных с мазутозависимостью. Андрей Чибис напомнил, что региональное правительство продолжает вести активную работу с правительством РФ по компенсации затрат на мазут.

Фото: https://gov-murman.ru