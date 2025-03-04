Губернатор Андрей Чибис доложил полпреду Президента РФ в СЗФО Александру Гуцану о подготовке Мурманской области к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня Александр Гуцан провёл заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО, на котором обсудили меры по обеспечению общественно-политической стабильности и безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в субъектах Северо-Западного федерального округа. Как отметил полпред, День Великой Победы объединяет все поколения наших граждан.

«Подготовка к самому важному в нашей стране празднику – Дню Победы должна объединить людей всех возрастов, разные политические и социальные группы. Необходимо использовать этап подготовки и празднования, включая мероприятия Года защитника Отечества, для усиления работы по патриотическому воспитанию, по сохранению нашей общей исторической памяти. Обязательно к этой работе нужно привлекать ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции», – сказал полномочный представитель.

Андрей Чибис доложил по ВКС из Москвы о подготовке Мурманской области к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Череда памятных мероприятий, как отметил губернатор, началась в 2024 году, когда регион отмечал 80-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В этом году также исполняется 40 лет со дня присвоения Мурманску почетного звания «Город-герой».

Мурманская область – единственный регион в СЗФО, на территории которого присутствуют населённые пункты, удостоенные всех федеральных почетных званий за вклад в Великую Победу: Мурманск – «Город-герой», Полярный – «Город воинской славы», Мончегорск – «Город трудовой доблести».

«Ключевой акцент памятно-мемориальных мероприятий сделан на вкладе северян в Великую Победу и преемственность поколений, а также на тех событиях, которые происходили на территории Мурманской области. Всего запланировано проведение 164 мероприятий, конечно, в связке с сегодняшними событиями и защитниками, которые находятся в зоне СВО, тем более что 19 жителям Мурманской области присвоены звания Героев России», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что в 2024 году в Долине Славы был открыт круглогодичный музейно-выставочный комплекс. Экспозиция площадью более 185 квадратных метров посвящена боевым действиям на Мурманском направлении в годы Великой Отечественной войны, где представлены 11 информационных стендов, интерактивная панель для демонстрации документальных фильмов о войне, витрины с экспонатами, найденными поисковиками на местах боев.

Отдельный акцент в своём докладе Андрей Чибис сделал на социальной поддержке ветеранов, проживающих в Мурманской области, и приравненных к ним категорий граждан.

«Каждый ветеран у нас находится под особым патронажем. Мы, конечно, внимательно следим за тем, в каких условиях они живут, какая помощь им необходима в быту. Также в честь празднования 80-летия Победы было принято решение об увеличении размера региональной единовременной выплаты с 15 до 80 тысяч рублей для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, вдов участников, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла», – отметил губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, региональная программа празднования 80-летия Победы всесторонне задействует детей и молодёжь. В частности, в регионе продолжена реализация патриотического проекта «Лица Героев», видео-экскурсии «100 шагов по улицам героев». Кроме того, в рамках проекта «Парта Героя» в школах и профессиональных образовательных организациях уже установлено 195 парт. Кульминационным событием станет военный парад 9 Мая в городе-герое Мурманске и в столице Северного флота – городе Североморске. Торжественные мероприятия также пройдут во всех военных гарнизонах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/