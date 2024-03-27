Губернатор Андрей Чибис доложил полпреду Президента в СЗФО Александру Гуцану об успешных региональных практиках соцподдержки семей

26 марта Александр Гуцан провёл в формате ВКС заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО, на котором речь шла об основных задачах реализации государственной семейной и демографической политики в Год семьи и о реализации мероприятий проведения Года семьи в субъектах Северо-Западного федерального округа.

Александр Гуцан напомнил, что главные задачи, которые поставлены Президентом перед исполнительными органами власти всех уровней – повышение качества жизни семей с детьми, увеличение рождаемости, стимулирование граждан на создание полноценной семьи.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации на федеральном уровне разрабатывается единый перечень мер для многодетных семей. Всем регионам Северо-Запада необходимо разработать условия и порядок их предоставления», – поручил полномочный представитель.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил об успешных региональных практиках социальной поддержки многодетных и молодых семей, семей участников СВО, будущих мам.

«У нас действуют 24 меры поддержки, и 18 из них – региональные. Всего в области более 114 тысяч семей с детьми, и свыше 70 тысяч семей получают соответствующую поддержку в рамках региональных и федеральных мер. В этом году на эти цели будет направлено 10,5 млрд рублей. Как результат, впервые с 2009 года мы достигли увеличения количества рождений первенцев в прошлом году, продолжает расти число многодетных семей. Если брать с 2017 года, то на 40%, с 2019 года – на 23%», – подчеркнул губернатор.

В числе наиболее эффективных мер, введенных в регионе, Андрей Чибис отметил программу «Зарплата мамы», в рамках которой женщины любого возраста, родившие первого ребёнка, получают свыше 17 тысяч рублей ежемесячно, пока ребёнку не исполнится 1,5 года. За время действия программы выплаты получили порядка 8,5 тысячи северянок. И на её реализацию из областного бюджета за 5 лет направлено уже 1,7 млрд рублей.

Также в числе востребованных – региональный материнский капитал, денежные выплаты беременным женщинам на оплату проезда в областные медицинские организации и обратно: ими воспользовались более 2000 человек, выплаты на обеспечение питанием. Также все новорожденные в регионе получают подарки – за три года они вручены уже 17000 семей. Введены региональные пособия при поступлении в первый класс, компенсации расходов на оплату обучения по программам СПО для детей из многодетных семей.

Глава региона также подчеркнул, что в регионе работают и меры, направленные на улучшение жилищных условий.

«Я абсолютно согласен с Александром Владимировичем, что тема возможности и доступности жилья – одна из самых актуальных, чтобы семьи рожали, увеличивали количество детей. И в том числе оставались жить на Севере. Поэтому мы ввели программу «Свой дом в Арктике», где платим до 1,5 млн рублей многодетным и другим категориям жителей. Уже воспользовались 158 многодетных семей, 63 получателя материнского капитала, 42 молодые семьи, 27 семей участников СВО. Эта тема пользуется огромной популярностью, её можно совместить с программой «Арктическая ипотека». Кроме того, мы добились того, что к нам пришли и начинают разворачивать строительство крупные девелоперы нашей страны. Ещё объёмный набор мер поддержки направлен на отдых и оздоровление. Для Севера это особенно важно», – подчеркнул губернатор.

Говоря о развитии инфраструктурно-досуговой сферы, губернатор рассказал о создании в Мурманской области сети пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ».

«У нас в регионе работает сеть пространств «СОПКИ». Это бесплатные пространства для молодёжи, очень современные, и для занятий спортом – «СОПКИ.СПОРТ». Проект пользуется огромной популярностью. И на его базе с прошлого года запустили пространства для семей, уже начали работу первые три – в Мурманске, Североморске и Полярном. В них проводятся разнообразные полезные, развивающие мероприятия, чтобы у мам была возможность отдохнуть, чтобы с детьми занимались в этот момент специалисты, мамы могут получать консультации у необходимых специалистов: психологов, медработников, юристов. Это очень актуальная тема в том числе для семей наших военнослужащих, поэтому в этом году расширяем их присутствие именно на те населённые пункты, где большое присутствие военных, живут семьи участников СВО», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, отдельным направлением Андрей Чибис выделил работу с семьями участников специальной военной операции.

С ноября 2022 года мы запустили Центр поддержки семей участников СВО и наших мобилизованных ребят. Ведётся проактивная работа, когда каждая семья получает всеобъемлющую поддержку: это и бытовые вопросы, и психологические, и медицинские. За каждой семьей закреплён координатор. В каждом муниципалитете есть ответственный замглавы администрации, который в оперативном режиме решает вопросы. И мы чётко и жёстко контролируем на моём уровне еженедельно, какие вопросы решить не удаётся. На сегодняшний день мы видим, что 99,5% вопросов, которые заданы, полностью решены. И мы постоянно находимся на связи с мамами, с жёнами», – отметил глава Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru