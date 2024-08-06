Губернатор Андрей Чибис доложил Президенту России Владимиру Путину о реализации ключевых проектов по развитию Мурманской области

В Москве состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Глава региона доложил Президенту России о реализации ключевых проектов по развитию Мурманской области. Среди них – мастер-планы опорных населённых пунктов Мурманской области, программа капитального ремонта и жилищного строительства.

Были озвучены предложения по разработке нового стандарта арктической медицины, а также обсуждалась возможность переноса перевалки угля из Мурманска на западный берег Кольского залива.

Напомним, в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики губернатор Андрей Чибис предложил ввести понятие «опорные арктические города». В ходе рабочего визита в Мурманскую область в июле 2023 года Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Андрея Чибиса по развитию опорных городов и населённых пунктов Арктики. По поручению Президента России правительством РФ были определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ. В Мурманской области опорными стали три агломерации: Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская. Правительством Мурманской области совместно с институтом развития ДОМ.РФ в кратчайшие сроки – в течение года – были разработаны мастер-планы опорных населенных пунктов.

Говоря о поэтапном переносе перевалки угля из Мурманска на специализированную портовую инфраструктуру, Андрей Чибис подчеркнул, что данное решение позволит минимизировать распространение угольной пыли на территории областного центра. Перевалка угля закрытым способом может осуществляться на территории комплекса перегрузки «Лавна» – якорного проекта Мурманского транспортного узла и первого со времен СССР портового терминала в Мурманске мощностью 18 млн тонн. Терминал будет запущен в работу до конца 2024 года.

Также губернатор Андрей Чибис предложил изменить подход к организации оказания медицинской помощи северянам и закрепить стандарт арктической медицины, предусмотрев федеральное финансирование на его внедрение. Углубленный мониторинг здоровья человека в Арктике обеспечит условия для раннего выявления факторов риска и своевременной диагностики хронических неинфекционных заболеваний. Частью стандарта должны стать мероприятия по внедрению персонифицированной информационной системы мониторинга за здоровьем человека. Андрей Чибис планирует продолжить экспертное обсуждение и проработку положений стандарта арктической медицины в рамках деятельности комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика».

Программы комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с федеральным софинансированием необходимы с учётом повышенного износа жилфонда из-за тяжёлых климатических условий. Продление срока службы жилого фонда критически важно для арктических регионов ввиду отсутствия возможности массовой замены жилищного фонда. Как отметил Андрей Чибис, обеспечение граждан комфортным жильём является одним из важнейших факторов сдерживания оттока населения из АЗРФ.

Реализация озвученных проектов позволит обеспечить комплексное социально-экономическое развитие Мурманской области, а также Арктической зоны РФ.

В рамках встречи губернатор представил главе государства мастер-планы опорных населённых пунктов Мурманской области. Их интенсивное развитие – это будущее российской Арктики, которая станет ещё привлекательнее для жизни.

Напомним, ввести понятие «опорные арктические города» предложил губернатор Андрей Чибис в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики. По поручению президента по итогам визита в регион в июле 2023 года правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых необходимо разработать мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. Эта работа была проведена в кратчайшие сроки – в течение года.

Мастер-планы разработаны правительством Мурманской области при поддержке института развития ДОМ.РФ.

«В число опорных городов у нас вошли три агломерации, это Мурманская, куда входит и Мурманск, и город Североморск, столица Северного флота, Кольский район, а также Кировско-Апатитская агломерация и Мончегорская. Всего вот в этих городах живут более 70 процентов нашего населения. Мы, конечно же, основывались на том, что хотят люди, провели глубокие социологические опросы, большое количество соответствующих стратегических сессий и определили то, что является самым главным для наших жителей», – подчеркнул Андрей Чибис.

При разработке мастер-планов в первую очередь учитывались мнения жителей: порядка 11 тысяч северян и экспертов дали свыше три тысяч предложений. В сборе предложений и идей мог принять участие каждый желающий северянин.

Жители Мурманской агломерации решают стратегические задачи: реализуют важные для страны инфраструктурные проекты, обеспечивают безопасность в Арктике, развитие Северного морского пути. В числе важнейших проектов для развития экономики – комплексное развитие Мурманского транспортного узла и портовой инфраструктуры, газификация, создание судоремонтного комплекса кластерного типа, многофункционального перегрузочного комплекса и терминала по перевалке удобрений и другое.

В числе ключевых научно-образовательных проектов агломерации губернатор отметил создание кампуса мирового уровня на базе Мурманского арктического университета.

В том числе планируется активизировать строительство нового жилья для северян. Уже заключены соглашения на порядка 600 тысяч кв. метров с тремя федеральными застройщиками. Всего за 10 лет планируется построить более 1 млн кв. метров жилья.

Для развития агломерации требуется поддержка в реализации масштабной программы капитального ремонта, дальнейшего благоустройства общественных и дворовых территорий, модернизации системы здравоохранения, включая строительство двух больниц.

В плане Мурманской агломерации и создание спортивной инфраструктуры – футбольного манежа, ледового дворца, скейт-парка; капитальный ремонт учреждений культуры; реконструкция аэропорта и взлётно-посадочной полосы; модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры.

В числе важнейших проектов Кировско-Апатитской агломерации – развитие горнолыжного комплекса Большой Вудъявр, создание федерального спортивно-тренировочного центра для подготовки спортивных сборных команд страны, развитие филиала МАУ и Центра Арктических технологий и безопасности Арктики на базе КНЦ РАН.

«Важно сконцентрировать научные исследования по Арктике именно на базе КНЦ РАН в Апатитах, – проинвестировать и создать соответствующую инфраструктуру. Это наукоград, где проводят очень серьёзные работы. Сегодня нужна, по сути, небольшая поддержка в развитие инфраструктуры и целенаправленные научные исследования», – отметил Андрей Чибис.

Отметим, ранее в ходе рабочего визита в Мурманскую область первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова был представлен проект масштабной модернизации филиала Мурманского арктического университета в Апатитах при поддержке компании «ФосАгро». В частности, планируется создать передовую высшую школу подготовки горных инженеров.

Мончегорская агломерация является мощным минерально-сырьевым центром, обеспечивающим освоение для страны месторождений литиевых руд – критически важного сырья в условиях импортозамещения. Здесь производится более 95% никеля в России.

Для развития агломерации в рамках мастер-плана требуется поддержка в развитии металлургии и вспомогательных производств, создании индустриального парка, производстве активных катодных материалов на базе Кольской ГМК. Также здесь запланировано создание распределённого центра спорта и центра локального туризма.

«Ну, и город Полярные Зори. Тоже там есть мастер-план, с «Росатомом» мы занимаемся. Будет строиться новая атомная станция для того, чтобы обеспечить энергией все эти проекты. И жилье, и город мы привели в порядок. То есть получается очень достойная агломерация», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Чибис отметил, что для новых проектов будет создано в общей сложности свыше 30 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, губернатор предложил приоритизировать объекты мастер-планов при формировании новых национальных проектов.

«Есть источники, определены потребности в финансировании, но мы держали чёткий принцип: на один бюджетный рубль – шесть рублей частных инвестиций. Потребность в бюджетном финансировании, по предварительным расчётам, на все три агломерации на десять лет – 554 млрд рублей. Прошу поддержать нас в том, чтобы в новых нацпроектах была четкая фиксация – арктические опорные города», – обратился к Владимиру Путину глава Мурманской области.

В рамках рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что с 2019 года региональная команда активно работает над улучшением облика столицы Мурманской области.



«За пять лет мы радикально изменили облик Мурманска. Сегодня приступаем к активному жилищному строительству, впервые с советского времени. Мы в этом году начинаем строить первый микрорайон в агломерации, до этого точечная застройка была. Потому что появился спрос, растут доходы, появилось будущее, и все больше и больше людей хотят вкладывать деньги не в другие территории, а у себя на севере, чтобы здесь жить и работать», – подчеркнул Андрей Чибис. Губернатор отметил, что уже подписаны соглашения с тремя федеральными застройщиками о строительстве 600 тыс.ячквадратных метров жилья.



«У вас доходы подросли. Даже они растут темпом выше, чем в среднем по стране», – прокомментировал Владимир Путин.



За прошедшие пять лет в Мурманске обновлён общественный транспорт на 84%, а до конца года он будет обновлён до 94%. Благоустроены 14 общественных территорий, установлено более 40 детских и спортивных комплексов, в этом году работа продолжается. Работы по капитальному ремонту проведены уже в 652 многоквартирных жилых домах, в этом году проводятся ещё в 216. Выполнено устройство архитектурно-художественной подсветки на фасадах 47 зданий, капитальный ремонт фасадов 43 зданий. Построены два детских сада, отремонтированы 5 поликлиник. Строятся две школы, два физкультурно-оздоровительных комплекса, 10 новых многоквартирных жилых домов. Возводится корпус областного онкодиспансера. В сотрудничестве со Сбером создается первый в России центр цифровых искусств «Муза». Кроме того, рассматривается заявка Мурманского арктического университета по созданию кампуса мирового уровня. Готовится к обновлению центр города, заключена концессия на строительство аквапарка.

Глава региона поблагодарил президента за внимательное отношение к региону, а также попросил поддержать ряд значимых проектов для улучшения условий жизни мурманчан. Эти объекты, в том числе, указывались жителями и оценивались экспертами, и вошли в сформированный мастер-план развития агломерации.



В их числе – строительство детской областной больницы и реновация взрослой областной больницы, создание новых спортивных объектов – футбольного манежа, ледового дворца, скейт-парка, строительство двух кампусов – для высшего образования и среднего профессионального. А также комплексная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов, дальнейшее благоустройство дворов, общественных пространств, обновление центра города и создание новых мест отдыха и пешеходных маршрутов для жителей и туристов.



«Главный для нас вопрос – кампус мирового уровня для университета. Это для нас точка роста. Чтобы университет получил федеральное финансирование, чтобы сделать достойный хороший арктический университет, который бы готовил, как и сейчас, специалистов для всех важных проектов для страны. Потребность в специалистах среднего профессионального образования также огромна. Мы практически все колледжи привели в порядок. Спасибо Минпросвету, мы в числе лидеров по программе «Профессионалитет», но потребность в специалистах требует, по сути, нового образовательного учреждения СПО, нового кампуса», – подчеркнул Андрей Чибис.





Фото (kremlin.ru): https://gov-murman.ru/info/news/526452/#&gid=1&pid=1