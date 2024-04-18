Губернатор Андрей Чибис доложил президенту Владимиру Путину о ходе реализации стратегических проектов в Мурманской области, важных для всей России

В Мурманской области успешно реализуется несколько магистральных инфраструктурных проектов, стратегически важных для России. Это подчеркнул губернатор Андрей Чибис в ходе сегодняшнего доклада президенту Владимиру Путину. Встреча прошла в режиме ВКС.

Одним из первых губернатор назвал Мурманский транспортный узел.

«Огромное спасибо за поддержку, благодаря Вашим решениям по финансированию, в прошлом году мы достроили новую железную дорогу. Это почти 50 км на западный берег Кольского Залива. В декабре 2023 годы на съезде железнодорожников Вы дали старт рабочему движению по этой дороге. В активной стадии находится строительство нового порта «Лавна». Также приступаем к практической реализации проекта по строительству мультимодального порта с белорусскими партнёрами в соответствии с Вашим поручением», – перечислил губернатор. Андрей Чибис также пригласил президента на запуск нового порта «Лавна» в августе этого года.

В ходе доклада губернатор обратился к главе государства с просьбой включить в формируемый национальный проект «Транспорт» на период с 2025 по 2030 годы и формируемую инвестиционную программу развития железных дорог мероприятия по увеличению провозной способности подходов к порту Мурманск.

«Мы этот вопрос отрабатывали с Минтрансом, с правительством России по Вашему поручению. Это необходимо, потому что сейчас пропускная способность железных дорог на конец текущего года будет 45 млн тонн. А с учётом тех проектов, которые в работе, и тех проектов, которые мы запускаем, мощность провозной способности, которая нам необходима к тридцатому году – 110 млн тонн. Просим Вашей поддержки, чтобы это поручение было, и мы с правительством уже доработали все необходимые решения, чтобы обеспечить долгосрочную провозную способность именно по железной дороге к этим стратегическим пунктам», – отметил глава региона.

Андрей Чибис поблагодарил Владимира Путина за поддержку и принятие исторического решения о газификации Мурманской области, в результате будет построен магистральный газопровод от Волхова до Мурманска протяженностью более 1300 км. Губернатор отметил, что одним из важных вопросов является установка цены за кубометр газа для потребителей близкой к уровню среднероссийской.

«У нас есть соглашение, в рамках которого мы сейчас детально прорабатываем программу газификации, планируем тоже в этом году уже зафиксировать, куда какая труба идёт от газопровода. Но главный вопрос, который сейчас пока находится в стадии решения, это конечная цена газа, её определяет антимонопольная служба. Здесь принципиально важно прямо зафиксировать, чтобы она была плюс-минус среднероссийской, тогда инвесторам, в том числе компаниям «ФосАгро» и «ЕвроХим», понятно будет считать инвестпроекты по строительству заводов. А главное, нам будет понятно, сколько будет (стоить) тепло для населения, чтобы оптимизировать платежи наших людей. Потому что они существенно бьют по карману, конечно. Здесь я также просил бы Вашей поддержки», – обратился Андрей Чибис к президенту.

В числе важнейших стратегических проектов глава Мурманской области отметил разработку литиевых месторождений.

«Прошли геологоразведочные работы на литиевом месторождении, по их итогам наша страна может войти в тройку лидеров по запасам лития. Объёмы запасов на Кольском полуострове оказались даже больше, чем предполагали. Чтобы этот проекты реализовать – нужна инфраструктура: электросети, дорога. Мы у Юрия Петровича Трутнева на совещании это обсуждали. Работа сейчас ведётся, это для нас ещё одна такая глобальная точка роста, для всей страны – стратегически», – сообщил губернатор.

Говоря о подробностях реализации совместного с Белоруссией проекта, губернатор отметил, что уже отработан ряд вопросов. «После выбора и осмотра всех земельных участков уже определена территория, коллеги зарегистрировали юридическое лицо на территории Мурманской области, и мы уже готовимся к практической реализации. На следующей неделе, коллеги будут здесь ещё раз, мы целый набор нюансов обсуждаем», – сообщил Андрей Чибис.

Фото (управление пресс-службы и информации Президента РФ): https://gov-murman.ru