Губернатор Андрей Чибис: ФОК в Заозерске получился достойным, качественным и комфортным

В День моряка-подводника губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев открыли новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами в городе-подводников Заозерске. На оперативном совещании в правительстве региона губернатор отметил, что объект получился очень достойным.

Губернатор подчеркнул, что о данном объекте его просили жители Заозерска на одной из встреч. ФОК был построен при поддержке федеральных средств в рамках реновации ЗАТО, реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», а также регионального плана «На Севере – жить».

«В ФОКе имеется универсальный спортивный зал для занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу и гандболу, бассейн с четырьмя 25-ти метровыми дорожками и бассейн для детей, а также раздевалки, тренерские комнаты, гардероб, медицинский кабинет, камера сухого жара с комнатой отдыха и буфет. Хочу поблагодарить всю команду, которая занималась возведением этого объекта. Напомню, что в ходе строительства принимались дополнительные решения, в том числе, по детской чаше бассейна. Объект получился достойным, качественным и комфортным для посещения. Уверен, что ФОК будет пользоваться популярностью у жителей Заозерска», – сказал Андрей Чибис.

Также губернатор напомнил, что в этом году в рамках третьего этапа реновации ЗАТО в Мурманской области начнётся строительство нового корпуса школы в Печенге, бассейна в Североморске и Дома культуры в Алакуртти, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru