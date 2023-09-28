Губернатор Андрей Чибис, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов и командующий Северным флотом Александр Моисеев посетили «Иван Грен» в Североморске

Сегодня во флотской столице и на борту большого десантного корабля «Иван Грен» состоялось закрытие акции «Сила в Правде». Участие в мероприятии приняли губернатор Мурманской области Андрей Чибис, главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов и командующий Северным флотом Александр Моисеев.

«Сила в Правде» – важная и нужная акция. Особенно сейчас, когда боевые товарищи, друзья, вся страна борется с недобитым нацизмом. Именно сейчас надо сказать правду о том, с кем воюем и из-за кого отдают свои жизни наши боевые друзья. Акция сегодня завершается, но она останется в наших сердцах. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», – сказал Николай Евменов, обращаясь к гостям и жителям Североморска.

После чего на Приморской площади военнослужащие Северного флота развернули копию Знамени Победы.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что подобные патриотические акции, в том числе демонстрирующие боевую мощь флота, военные трофеи, – как нельзя лучше способствуют воспитанию подрастающего поколения.

«Миллионы жизней прервались из-за самой страшной войны XX века. Тогда наша страна сплотилась и победила нацизм. К сожалению, мы видим, как нацизм опять поднимается. Сегодня наши бойцы – военнослужащие и мобилизованные – с честью и доблестью выполняют задачи в рамках специальной военной операции. Для того, чтобы не потерять нашу страну. Чтобы она оставалась великой и мощной. Я уверен, победа будет за нами! А мы все вместе будем эту победу приближать и делать всё, что в наших силах», – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

В этой день на главной площади Североморска состоялся праздничный концерт с участием оркестра и ансамбля песни и пляски Северного флота. На выставке под открытым небом были представлены образцы современной военной техники.

Завершился праздник на борту «Ивана Грена» торжественной церемонией посвящения в юнги воспитанников Североморского кадетского корпуса.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2022 году большой десантный корабль «Иван Грен» стал базой для проведения агитационно-пропагандистской акции «Сила в Правде», организованной Министерством обороны Российской Федерации. Основной целью акции является противодействие фальсификации истории и поддержка российских военнослужащих, которые сейчас выполняют свой служебный долг на Донбассе и Украине.

В 2023 году экипаж «Ивана Грена» совместно с концертными бригадами военного оркестра и ансамбля Северного флота совершили агитационный поход по маршруту Санкт-Петербург – Кронштадт – Балтийск – Архангельск – Кандалакша – Мурманск – Североморск. Поход длился почти полтора месяца.

В городах жители могли ознакомиться с историей ВМФ России, узнать о подвигах наших военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также увидеть военные трофеи.

Фото: https://gov-murman.ru