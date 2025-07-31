Губернатор Андрей Чибис и акционер «S7 Group» Владислав Филев обсудили вопросы модернизации судоремонтного завода в Мурманске

30 июля губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с акционером «S7 Group» Владиславом Филевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшей реализации важного для региона проекта модернизации судоремонтного предприятия в Мурманске, который выходит в активную фазу.

«Наш проект с «S7» имеет стратегическое значение для Мурманской области, Арктики и всей страны. Президент России Владимир Владимирович Путин по итогам Международного арктического форума поддержал наши инициативы и дал ряд поручений, важные задачи – увеличить темпы комплексного развития Мурманского транспортного узла: базового порта Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, активизировать работу по опорным населенным пунктам Арктической зоны РФ. В том числе, для этого необходимо развитие судоремонтной инфраструктуры, создание новых верфей. В рамках проекта с «S7 Group» идёт большая и кропотливая работа по модернизации имеющихся в Мурманске судоремонтных мощностей», – отметил губернатор.

Компания создаёт новый современный судоремонтный завод на территории, прилегающей к морскому вокзалу: для этого активно обновляют площади старого СРЗ. Расчищают территорию, запущена работа по судоремонту – предприятие выполняет заказы. Модернизируют существующий док. В августе придёт ещё один закупленный компанией док, которому нет аналогов в акватории Кольского залива: это также позволит увеличить объёмы работ. Кроме того, разрабатывается проектная документация для дальнейших этапов модернизации. В ходе встречи стороны обсудили ключевые параметры, подходы и возможные перспективы проекта.

«Для нас важна синхронизация работ. Мы ведём комплексное развитие всей прибрежной зоны, чтобы росла экономика и город становился комфортнее. В том числе сейчас активно перезапускаем морвокзал в качестве общественного и туристического пространства. Это также расширяет функционал и создаёт дополнительную точку притяжения», – прокомментировал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551196/#&gid=1&pid=1