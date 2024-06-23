Губернатор Андрей Чибис и директор Центра «ВОИН» Игорь Казарезов приняли участие в церемонии закрытия первой смены форума «Время юных героев 51»

В Мурманской области вчера завершилась первая смена патриотического образовательного форума «Время юных героев 51» от Центра «ВОИН». Участниками торжественной церемонии стали губернатор Андрей Чибис и директор Центра «ВОИН» Игорь Казарезов.

«83 года назад жители нашей большой страны жили обычной, мирной жизнью, строили планы, мечтали. И в один момент эти планы, их судьба переломилась. Наш народ дал отпор фашистам, благодаря своим героизму и самоотверженности. Вся страна воевала с полной отдачей и добилась победы! Сегодня мы видим, как повторяется история. И наши земляки, жители Мурманской области, добровольцы и профессиональные военные вновь делают всё, чтобы обеспечить и приблизить нашу победу», – обратился к курсантам глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул важность подготовки, которую проходят юные северяне в региональном отделении Центра «ВОИН» и, в частности, в ходе форума «Время юных героев 51».

«Ребят учат навыкам, которые пригодятся и в мирной жизни. Но если им предстоит защищать Родину, они будут к этому готовы. Тактическая медицина, основы военной и инженерной подготовки, навыки владения оружием, самообороны – я очень рассчитываю, что этим мальчишкам и девчонкам никогда не пригодятся приобретённые знания в режиме реальных боевых действий, но, уверен, они помогут им стать сильнее, научат любить Родину и воспитают характер», – сказал губернатор.

Андрей Чибис поблагодарил инициаторов создания Центра «ВОИН» первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева, а также выразил готовность и впредь развивать проект в Мурманской области вместе с руководителем Центра «ВОИН» Игорем Казарезовым.

В рамках мероприятия глава региона и директор Центра «ВОИН» подписали соглашение о сотрудничестве.

«Сегодня сделан важный шаг в развитии системы патриотического воспитания – в Мурманске, столице Арктики, подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Центром «ВОИН». Мы объединяем усилия для обучения молодежи военно-прикладным навыкам, формирования у нее чувства патриотизма и гордости за малую родину и Отечество», – подчеркнул Игорь Казарезов.

Руководитель Центра присоединился к поздравлениям заполярных юношей и девушек, успешно прошедшим подготовку во время первой смены военно-патриотических сборов «Время юных героев 51».

Андрей Чибис и Игорь Казарезов смогли ознакомиться с ключевыми направлениями деятельности регионального отделения Центра «ВОИН» на специальных площадках. Здесь курсанты и их инструкторы познакомили гостей с оборудованием, которое используется при освоении навыков тактической, огневой и инженерной подготовки, управления беспилотными летательными аппаратами, тактической медицины и организации связи. Юные северяне поделились полученными знаниями и большим количеством впечатлений, полученных в Центре.

Форум «Время юных героев 51», проводимый на базе Центра «На Севере – жить», позволил объединить ребят, которые впервые знакомились с основами военного дела, и опытных участников военно-спортивных мероприятий и соревнований. Так, участниками первой смены стали команда «Пилоты будущего», которой в июле предстоит отстаивать честь Мурманской области на соревнованиях в Казане, команда спартакиады молодежи допризывного возраста, которая вскоре отправится в Волгоград, а также команда – победитель регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

10 курсантов, лучше всего проявивших себя по итогам первой смены форума «Время юных героев 51», получили Благодарственные письма губернатора Мурманской области и директора Центра «ВОИН». Андрей Чибис поздравил Илью Евдокимова, Софью Татаринцеву, Дмитрия Делова, Викторию Ефименко и Ярослава Карбышева, а Игорь Казарезов – Дмитрия Лебедева, Ярослава Кошечкина, Владислава Додонова, Константина Казакова и Марьяну Рыбакину. В завершении мероприятия глава региона и директор Центра «ВОИН» ответили на вопросы ребят.

Напомним, что открытие первой смены «Время юных героев 51» состоялось 10 июня. На протяжении двух недель порядка 150 юношей и девушек из Александровска, Североморска, Видяево, Апатитов, Кировска, Оленегорска, Печенгского, Ковдорского муниципальных округов, а также Кольского и Кандалакшского районов проходили обучение военно-прикладным дисциплинам, принимали участие в соревнованиях, мероприятиях патриотической направленности, изучали историю страны, родного края и оттачивали навыки работы в команде. Всего этим летом Центр «На Севере – жить» примет четыре подобные смены с охватом порядка 600 юных северян от 14 до 17 лет. Уже 27 июня региональное отделение Центра «ВОИН» в Мурманской области начнёт обучение в рамках второй смены форума.

Подобные сборы проходят в Волгоградской, Кемеровской, Псковской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской областях, в Республике Бурятия, Республике Калмыкия, Республике Татарстан, Чеченской Республике, Чувашской Республике, Республике Саха (Якутия), в Хабаровском, Камчатском краях и в ЯНАО. В них примут участие более 10 тысяч подростков от 14 до 17 лет.

Как сообщает Министерство информационной политики мурманской области, Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» создан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина уже представлен в 21 регионе России. В Кольском Заполярье он начал работу 15 апреля.

Фото: https://gov-murman.ru