Губернатор Андрей Чибис и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева обсудили направления сотрудничества

В Москве состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса и гендиректора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланы Чупшевой. Главные вопросы повестки – направления сотрудничества в области МСП, креативных индустрий и опорных городов Арктической зоны РФ.

«На территории Мурманской области реализуется ряд крупных проектов – порт «Лавна», газификация региона, Мурманский транспортный узел, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений и разработка литиевых месторождений. У нас развивается и малый бизнес. Мы смогли на региональном уровне снизить для предпринимателей налоги. Эта инвестиция окупилась, пошли хорошие поступления в местный бюджет», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также Андрей Чибис отметил, что Мурманская область полностью входит в Арктическую зону.

«У нас работает два режима ТОР «Столица Арктики» и АЗ РФ. Однако хотелось бы дать МСП больше возможностей для развития. Кроме того, действует рабочая группа при комиссии Госсовета РФ, в таких направлениях, как реновация ЗАТО, льготная ипотека и опорные города, – нас поддержал Президент России Владимир Путин. Мы активно ведём работу по нацпроектам и региональному стратегическому плану «На Севере – жить». У нас с вами есть несколько точек взаимодействия, особенно в части креативных индустрий, разработки мастер-планов для опорных городов. Мы должны изменить качество жизни северян», – сказал глава региона.

Светлана Чупшева отметила, что команда регионального правительства знает и применяет в работе лучшие практики.

«Мы готовы к сотрудничеству. У вас отлично выстроена коммуникация с жителями, есть понимание по целям, запускаются хорошие проекты и в части городского благоустройства, социальной и образовательной сферах», – отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив.

Фото: https://gov-murman.ru