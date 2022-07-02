Губернатор Андрей Чибис и гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков обсудили комплекс мер по развитию геологоразведочных работ в Мурманской области

1 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел выездное совещание с делегацией геологоразведовательной компании «Росгеология» во главе с генеральным директором Сергеем Горьковым.

Встреча прошла на научно-исследовательском судне «Бавенит».

Темой совещания стало взаимодействие между правительством региона и «Росгеологией» в сфере изучения месторождений и организации геологоразведочных работ.

«Я благодарен всему коллективу «Росгеологии». Для региона важно, что судна с высококлассными специалистами, которые базируются в Мурманской области, будут развивать нашу территорию, экономику, Арктику», — отметил губернатор.

«Несмотря на все обстоятельства, 4 судна «Росгеологии» в ближайшее время выходят в Арктику для работы в море Лаптевых, а также в Карском и Баренцевом морях. Это показывает, несколько интенсивно мы работаем», — подчеркнул Сергей Горьков.

Глава региона напомнил, что в рамках ПМЭФ-22 было подписано соглашение, которое определяет основы сотрудничества и взаимодействия сторон в сфере комплексного геологического изучения недр и производства геологоразведочных работ на территории региона между правительством Мурманской области и «Росгеологией».

Также одним из ключевых вопросов повестки стало создание Морского арктического испытательного центра для испытаний специализированных технологий и оборудования.

«Совместно с нашим МГТУ и Кольским научным центром мы активизируем работу по исследованиям, чтобы открывать новые месторождения. Также мы подробно обсудили возможности развития извлечения полезных ископаемых. Мурманск, с учётом нашей интеллектуальной базы, способен создавать технологии необходимые нашей стране», — сообщил глава региона.

«Мурманская область богата полезными ископаемыми. Мы ведём постоянные работы по поискам палладия, начинаем поиск железной руды и видим хорошую перспективу и по другим видам полезных ископаемых. Мурманская область может успешно развиваться по новым направлениям. Если раньше считалось, что здесь уже всё изучено, то мы доказываем обратное. Также мы подробно обсудили возможности извлечения полезных компонентов из отработанных в советское время месторождений. Мы видим возможность доизвлечения полезных металлов, необходимых сегодня нашей промышленности. Можно находить и нужно искать. Создание технологического центра по твёрдым полезным ископаемым позволит начать научные работы на благо региона и всей страны», — выразил уверенность генеральный директор «Росгеологии».

Кроме того, Андрей Чибис осмотрел научно-исследовательское судно «Бавенит». Оно входит в флот компании Арктические Морские Инженерно-Геологические экспедиции — дочерней компании «Росгеологии». Это единственное на сегодня в России специализированное судно для инженерно-геологического бурения и геотехнических исследований в скважинах.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Росгеология» — крупнейший геологический холдинг в России с развитой производственно-технической базой, высокими профессиональными компетенциями и уникальным объемом накопленной геологической информации. Компания осуществляет все виды геологоразведочных работ от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457295184%2Fwall-4185250_155736