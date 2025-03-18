Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор АО «Кольская ГМК» Роман Шаркий обсудили реализацию ключевых проектов компании

17 марта губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с генеральным директором АО «Кольская ГМК» Романом Шаркием, занявшим этот пост в середине января. Основной темой встречи стала реализация ключевых проектов Кольской ГМК, в том числе экологических, которые планируется запустить в 2025 году.

Глава региона отметил, что Кольскую ГМК и Мурманскую область связывают давние партнёрские отношения, налажено взаимодействие в производственной и социальной сферах.

«Хотелось бы обсудить текущий статус проектов, которые начинались в прошлом году. Ну, и отдельная тема, – создание производства активных катодных материалов для литий-ионных батарей в Мончегорске. Мы недавно обсуждали этот вопрос на совещании с Денисом Валентиновичем Мантуровым. Реализация этих проектов имеет важное значение и для жителей территорий присутствия компании, и для экономики всей Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис.

Генеральный директор АО «Кольская ГМК» Роман Шаркий сообщил, что работа по реализации всех ключевых проектов, в том числе экологических, идёт по графику, запуск планируется в 2025 году.

В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках соглашения между правительством Мурманской области и компанией «Норникель», направленного на устойчивое социально-экономическое развитие региона.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, социально-экономическое соглашение предполагает инвестиции в размере более 10 млрд рублей на реализацию более 50 мероприятий в Мончегорске и Печенгском округе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/